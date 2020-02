Schenefeld. Ein 84 Jahre alter Rentner ist am Mittwochmorgen an der Bogenstraße in Schenefeld mit seinem Auto in eine Garage gekracht. Die genauen Hintergründe sind bislang noch unklar.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall um 8.45 Uhr. "Bei der Garage bestand nach der Kollision Einsturzgefahr, sie konnte aber entsprechend gesichert werden", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg. Anschließend wurde das schwer beschädigte Fahrzeug aus der Garage entfernt.

Der Mann erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.