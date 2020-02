Wedel. Henning Claasen gehört immer noch zu Wedel. Er ist unvergessen. Das hat Thorben Korn in den vergangenen Monaten erfahren, während er ein Festival zu Ehren dieses Mannes auf die Beine zu stellen begonnen hat. Claasen war viele Jahre lang Leiter der Musikschule Viva la Musica und Gründer des gleichnamigen Akkordeonorchesters.

Die Menschen erinnern sich immer noch gern und mit großer Hochachtung an den vor zehn Jahren unerwartet gestorbenen Wedeler, der mit seinem Engagement im Kleinen wie im Großen Zeichen setzte. Eine Idee Claasens nimmt Korn nun auf, um an den Musikpädagogen zu erinnern. Vom 3. bis 5. März findet das Festival Diversitá! im Ernst-Barlach-Saal statt. Es geht um: Verschiedenartigkeit.

Erinnerungen an einen „bunten Hund“

An einen „bunten Hund“ und „Menschenfänger im positiven Sinne“ erinnert sich der 25-Jährige: Als er ein kleiner Junge ist, kommen die Menschen nicht nur in die Musikschule in der Nähe der Doppeleiche, um ein Instrument zu erlernen. Manche wollen einfach klönen. Manchmal ist es ein bisschen so wie in einer Kneipe. Zu den Besuchern gehören auch Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, denen Henning Clasen bei den Hausaufgaben hilft, wenn die Eltern dazu nicht in der Lage sind.

Mitmenschlichkeit und soziales Miteinander sind für ihn keine leeren Worte. Wann immer Institutionen wie Awo oder Lebenshilfe anfragen, bereitet er mit seiner Musik jenen Freude, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Korn lernt bei Claasen Akkordeon

Thorben Korn kommt als Sechsjähriger in Henning Claasens Kosmos. Er geht noch nicht zur Schule, da lernt er schon das Akkordeon-, kurze Zeit später das Klavierspielen. Ihn muss niemand antreiben, er spielt und übt freiwillig. Der Pädagoge bestärkt ihn, Profimusiker zu werden.

Musiker und Menschenfreund: Henning Claasen

Foto: Privat

Heute arbeitet Korn für das Schmidt- und das St. Pauli-Theater, begleitet als Pianist klassische Sänger, komponiert für Film und Fernsehen, arrangiert, arbeitet als Chorleiter und setzt gerade mit der Band Albers Ahoi zum Karrieresprung an – und das alles ohne Studium an einer Musikhochschule. „Ich hatte das Glück, immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute zu treffen“, sagt Korn.

Als junger Mensch ist er auch von dem politisch denkenden Claasen beeindruckt. Der ruft angesichts der ausländerfeindlichen Unruhen von Rostock-Lichtenhagen Anfang der 1990er-Jahre eine Konzertreihe ins Leben. Seine Idee: Künstler verschiedenster Disziplinen und Nationalitäten vereinen sich und zeigen Haltung gegen Rassismus und Ausgrenzung. Henning Claasen will so Flagge zeigen für eine offene, bunte und tolerante Gesellschaft.

Von Chansons bis Tap Dance

An diese unregelmäßig stattfindende Reihe knüpft Diversitá! an. „Seine Benefizabende haben an Aktualität nichts verloren und werden nun fortgesetzt, im Sinne des Erfinders, aber im Stil der nächsten Generation“, sagt Korn. Dabei nutzt er seine zahlreichen Kontakte in der Musikszene.

Eine bunte Mischung bietet das Festival, von Chansons und Tap Dance über japansche Trommelkunst und Rock bis zu Jazz und Lesungen. Eine Diversitá-Hausband spielt auf. Vor einem Jahr ist ihm die Idee gekommen, an Claasen zu erinnern, der nur 57 Jahre alt wurde. Er findet schnell Mitstreiter, organisiert das Festival im Team mit den Töchtern Romina und Anna Claasen, Anna Claasens Lebenspartner Timothy Davies sowie der ehemalige Musikschülerin Jana Biermann.

„Im Geiste von Henning Claasen“, so der umtriebige Organisator, werden die Einnahmen zu gleichen Teilen gespendet. Sie gehen an die Integrationsarbeit der Stadt Wedel sowie das Projekt FlüchtLINK des Hamburger Vereins lukulule, das mit den Mitteln der Kunst Integration sowie soziale und politische Bildung fördert.