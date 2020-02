Elmshorn. Nächtlicher Überfall in Elmshorn: Ein 19 Jahre alter Mann ist nach Polizeiangaben am Sonnabend zwischen 3 und 3.30 Uhr an der Straße Langelohe überfallen und ausgeraubt worden. Offenbar haben ihn zwei Männer von hinten attackiert, niedergeschlagen und dann sein Smartphone geraubt. Die Täter flüchteten danach unerkannt. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04121/80 30 zu melden.