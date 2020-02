Pinneberg. Eine Familie weiß nicht, wie sie die Miete bezahlen soll. Ein Student verzweifelt an seinen BAföG-Formularen. Das Amt kürzt plötzlich die Stunden für die Schulbegleitung der Tochter. Was ist jetzt zu tun?

Samiah El Samadoni, Bürgerbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, kann bei Fragen wie diesen helfen. Beim „Markt der Möglichkeiten“ am Dienstag, 3. März, berät sie im Pinneberger Rathaus rund um soziale Themen. Kostenlos. Wichtig: Wer Gesprächsbedarf hat, sollte telefonisch (0431/988-12 40) einen Termin vereinbaren.

Grundsätzlich gilt: Wer zwischen Bürokratendeutsch und Ärger mit Behörden nicht weiter weiß, ist bei Samiah El Samadoni an der richtigen Adresse. Im Einzelgespräch bietet sie Hilfe durch Beratung an. Denn als unabhängige Stelle des Landtags prüft sie persönliche Anliegen, vermittelt und berät – egal, ob es um Hartz IV, Behindertenrecht, Wohn- oder Kindergeld geht. Auch unterstützt sie auf Wunsch bei der Kommunikation etwa mit Behörden, dem Jobcenter oder der gesetzlichen Krankenversicherung.

Mit dem Angebot widmet sie sich einem weit verbreiteten Problem: Viele Menschen wissen nicht, was ihnen konkret zusteht. So zum Beispiel beim Entlastungsbetrag. Jedem Pflegebedürftigen stehen monatliche 125 Euro zu. Nur knapp die Hälfte der Betroffenen nehme das Angebot wahr, sagt Samiah El Samadoni. Dabei habe jeder, der einen Pflegegrad hat und zu Hause versorgt wird, einen Anspruch darauf. So können Betroffene etwa eine Haushaltshilfe oder einen Begleiter für Arztbesuche davon bezahlen. Das sei natürlich überhaupt nur denen möglich, die den Entlastungsbetrag auch kennen.

Komplizierte Formulare nicht verstehen, ständig Stress mit Ämtern - da sinkt das Vertrauen und steigt der Frust. Die Stelle von Samiah El Samadoni soll eine Begegnung zwischen Bürger und Behörde auf Augenhöhe ermöglichen. Mit ihrem Team sitzt sie in Kiel (Karolinenweg 1) mit festen Sprechzeiten. Außerdem besucht sie regelmäßig Orte in Schleswig-Holstein – so wie bald den Kreis Pinneberg. Ihre vertrauliche Sprechstunde ist am 3. März nicht das einzige Angebot. Auch Mitarbeiter der Fachdienste der Stadtverwaltung stehen Rede und Antwort, weitere Experten sind eingeladen. Der „Markt der Möglichkeiten“ ist ein erster Schritt, sich im Dschungel der Angebote zurechtzufinden.