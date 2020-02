Uetersen. Wohin ihre Fahrt gehen wird, wissen sie nicht: Die Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch blicken in eine ungewisse Zukunft. Eigentlich hätten sie schon zu Jahresbeginn ihre Räume am Uetersener Ost-Bahnhof verlassen müssen. Der Grund: Bauarbeiten am Bahnhof, bei denen viele Gebäude abgerissen und neu gebaut werden sollen. Das verzögert sich aber, sodass der Verein sein Domizil samt dem mit Liebe aufgebauten Museum nun noch ein wenig länger nutzen kann.

Dieser willkommene Aufschub ermöglicht die Veranstaltung der 5. Uetersener Modellbahntage am kommenden Wochenende. Dann werden wieder diverse Modellbahnanlagen aus dem Kreis Pinneberg ausgestellt. Es gibt auch einen Flohmarkt für Sammler. Und im „Eisenbahncafé“ des Vereins gibt’s Speisen und Getränke.

Es sind diesmal ganz besondere Modellbahntage. Zeitgleich läuft draußen der knapp einwöchige, kostenlose Probeverkehr für die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Uetersen und Tornesch. „Die Bahnen halten quasi direkt bei uns vor der Haustür“, sagt der Zweite Vorsitzende des Vereins, Rainer Cord. Ein zusätzlicher Anreiz für einen – vielleicht letzten – Besuch bei den Eisenbahnfreunden?

Eigentlich müssen sie einer neuen Wartungshalle für Elektrobusse weichen. Nur: wohin? „Wir haben eine kleine Chance, auf dem Gelände zu bleiben. Dort, wo unsere Feldbahn fährt“, sagt Cord. Eine Alternative zu dieser Option gebe es leider nicht. „Wir können nicht in irgendein Büro umziehen. Schließlich muss ausreichend Platz für unsere Großfahrzeuge da sein.“

Für die Umlagerung in ein anderes Gebäude am Bahnhof müsste aber noch einiges getan werden. Neben Platz für ihre Modellbahnen benötigen sie eine neue Halle, um ihre echten, funktionstüchtigen Eisenbahnen unterzubringen. So ein Neubau kostet Geld. Viel Geld. „Wir rechnen mit Kosten von circa 100.000 Euro“, sagt Cord. Die Lage sei prekär. „Natürlich verfügt der Verein auch über eine kleine Kasse für Notfälle, doch darin liegt nur ein Betrag im fünfstelligen Bereich.“ Das reiche leider nicht aus, um den Modelleisenbahnen ein neues Zuhause zu ermöglichen.

Der Rest der Summe, so erhofft es sich Rainer Cord, könnte dank der Hilfe von Landes und Fördervereinen zusammenkommen – und durch andere Modellbahnliebhaber, die den Verein durch Spenden unterstützen. Rainer Cord zeigt sich zuversichtlich: „Wir hoffen, dass sich am Wochenende einige Spender finden werden“.

5. Uetersener Modellbahntage: Sa/So 22./23.2., jeweils 11–17 Uhr, Uetersen, Güterschuppen, Bahnstraße, 2 Euro (Kinder 1 Euro), Kinder unter sechs Jahre frei