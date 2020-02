Rellingen/Pinneberg. Auf Höhe der Abfahrt Pinneberg-Süd, wo auf der A 23 ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde gilt, hat ein Mercedes-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ausgerechnet einen Streifenwagen der Polizei überholt. Die Beamten setzten um 1.45 Uhr am Sonnabend dem in Richtung Heide fahrenden Wagen nach und konnten den Mercedes an der Harderslebener Straße in Pinneberg stoppen. Der 58-jährige Pinneberger am Steuer „pustete“ 1,39 Promille und verlor seinen Führerschein.