Barmstedt. Briefromane wie Johann Wolfgang von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ oder Choderlos de Laclos’ „Gefährliche Liebschaften“ gehören zu den großen Werken der Weltliteratur. Die Wurzeln des Genres gehen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Mit seinem Buch „Gut gegen Nordwind“ hat es sich Daniel Glattauer zur Aufgabe gemacht, den Briefroman ins digitale Zeitalter zu transformieren. Von der Literaturkritik 2006 wohlwollend positiv aufgenommen, hat sich das Werk sehr gut verkauft.

Der Kultroman ist im vergangenen Jahr verfilmt worden und es gibt eine Adaption für das Theater. Sie ist in einer Inszenierung mit Alexandra Kamp und Dietmar Horcicka am 18. Februar in der Barmstedter Kulturschusterei zu sehen. Dazu gibt es am 17. Februar noch eine Vorstellung mit dem Fortsetzungsroman „Alle sieben Wellen“, ebenfalls mit dem Schauspieler-Duo Kamp/Horcicka. Die Aufführungen sind wie die Bücher romantisch, spannend, lebendig, tempo- und pointenreich.

Die Story von „Gut gegen Nordwind“: Sie will nur ein Zeitschriften-Abonnement kündigen, doch wegen eines Buchstabendrehers kommt ihre Mail nicht beim Verlag, sondern bei ihm an. Er antwortet, um das Missverständnis aufzuklären. Nachrichten fliegen hin und her, die Mitteilungen werden persönlicher und es entwickelt sich ein virtuelles Liebesverhältnis. Doch wie ernst ist die Zuneigung gemeint, die sich nur aus ein paar Zeilen auf dem Bildschirm speist? Mit der Fortsetzung „Alle sieben Wellen“ lässt der Autor die Protagonisten leibhaftig aufeinander treffen. Zurückhaltung und Distanziertheit weichen, sie bekommen eine zweite Chance.

Alexandra Kamp und Dietmar Horcicka sind viel beschäftigte TV-Schauspieler. Regelmäßige Theatergänger kennen sie auch aus Inszenierungen der Hamburger Kammerspiele.