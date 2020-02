Elmshorn. Kaum zu übersehen: Auf dem Gelände des Regio Klinikums Elmshorn steht ein achteckiger Pavillon im knallroten Anstrich. Hinter den Holzbrettern verbirgt sich die kleinste Bühne der Stadt. Trotzdem finden hier große Gedanken Platz. Theater, Musik, Literatur oder Kunst: Der „Förderverein für Menschen im Krankenhaus Elmshorn“ lädt mit einem vielfältigem Kulturprogramm zum Lauschen, Losprusten und Innehalten in den Roten Pavillon ein – jeweils an einem Sonntag im Monat.

Den Auftakt legt die Impro-Theatergruppe Impromptü am Sonntag, 23. Februar, hin (15 bis 16.30 Uhr). Ohne Texte, ohne Requisiten und ohne großen Plan spielen die Darsteller aus dem Stegreif. Die Ideen entwickeln sich spontan aus der Interaktion. Die Geschichten reichen von großen Dramen bis hin zu urkomischen Szenen – alles ist möglich.

Den Frühling läutet am Sonntag, 22. März (15 bis 16 Uhr), eine Akkordeon-Session ein. Helena Meyer, Thomas Wamsat und die Elmshorner Kultur-Preisträgerin Susanne Drdack bilden das musikalische Trio namens Handregal. Von Klassik über Jazz bis hin zu Tango und Balkan spielen die Drei eine Mischung verschiedener Genres, darunter auch Stücke von Bach und Piazzolla.

Der April geht „Direkt ins Herz“ mit einer gleichnamigen Lesung der etwas anderen Art. Zwei Künstlerinnen steuern am Sonntag, 19. April (15 bis 16 Uhr), einige tiefgründige Worte bei und garnieren diese mit Gesang und Gitarrenklängen: Sybille Hallberg trägt aus ihren Gedichten und aus ihren zwei Erzählbänden vor. Autorin Katharina Fast erzählt Geschichten und sorgt für die musikalische Untermalung.

Am Sonntag, 24. Mai (15 bis 16.30 Uhr), geht es mit Sour Mash im Roten Pavillon „back to the roots“, also zurück zu den Wurzeln US-amerikanischer Countrymusik. Mit Kontrabass, Banjo, Gitarre und Gesang nimmt das Duo aus Gabi Spilker und Uli Voelker das Publikum im Bluegrass-Stil auf Zeitreise nach Kentucky und Tennessee. Mit dabei sind Klassiker von Earl Scruggs, Bill Monroe, Lester Flatt und vielen mehr. Für eine gute Mischung sorgen auch Gospel- und Swing-Töne sowie ein abwechslungsreicher Musik-Querschnitt aus Irland, Deutschland, Großbritannien – und sogar aus Schleswig-Holstein.

Rock und Pop aus den 60er- und 70er-Jahren gibt es am 14. Juni (15 bis 16 Uhr) von „Rock and Wood“. Die beiden Elmshorner Jan Hauschildt und Karsten Wagener spielen Klassiker von Simon & Garfunkel, den Beatles, den Rolling Stones und mehr. So kommen zwei Jahrzehnte, die die Musikwelt nachhaltig geprägt haben, gemeinsam im Roten Pavillon auf die Bühne.

Im Sommer tritt der schottische Folksänger Andrew Gordon auf. Zurzeit tourt der Musiker durch die Welt – und legt mit seinen traditionellen Sounds einen Halt am 19. Juli (15 bis-16 Uhr) in Elmshorn ein.

Bei allen Veranstaltungen ist ein frühes Erscheinen ratsam aufgrund der begrenzten Plätze im nur 44 Quadratmeter großen Roten Pavillon. Der Eintritt ist kostenlos.