Schenefeld. 500 neue Wohnungen, ein Bürgerzentrum und ein großes Hotel mit 80 bis 120 Zimmern. Schenefelds Stadtkern der Zukunft bringt gewaltige Veränderungen mit sich – und soll trotz der massiven Bebauung auch grün werden. Schützenswertes Grün wird vernichtet – sagt dagegen die Bürgerinitiative Wohnqualität im Grünen. Die Mitglieder haben jetzt ihre Kritik an dem im Oktober 2019 von der Politik verabschiedeten Rahmenplan für den neuen Stadtkern schriftlich im Rathaus eingereicht.

Heinz Grabert (rechts) und Rüdiger von Ancken von der BI Wohnqualität im Grünen.

Foto: Arne Kolarczyk

Die BI-Sprecher Heinz Grabert und Rüdiger von Ancken stören sich vor allem an dem Hotel, das Architekt Bernd Müller aus Hannover an der Ecke Altonaer Chaussee/Industriestraße ansiedeln möchte. Aktuell befindet sich auf dieser Fläche ein kleines Wäldchen. Und das ist laut Grabert und von Ancken geschützt. „Schon 2013 hat die Untere Forstbehörde in Neumünster erklärt, das diese Fläche laut Landesnaturschutzgesetz und Landeswaldgesetz ein geschütztes Biotop darstellt“, so die BI-Sprecher. Damals habe die Stadt die Pläne, die Fläche einer anderen Nutzung zuzuführen, begraben.

Um dieses rot eingekreiste Wäldchen an der Ecke Industriestraße/Altonaer Chaussee geht es.

Foto: Gragert/BI Wohnqualität

Das Wäldchen ist laut den BI-Sprechern Teil eines zusammenhängenden Waldkomplexes beiderseits der Düpenau, dieser Düpenaugrünzug sei außerdem Bestandteil des Landschaftsschutzgebiets. „Einen Hotelneubau auf der Fläche des Wäldchens halten wir nicht für vertretbar“, so Grabert und von Ancken. Es handele sich um eine der wenigen zusammenhängenden Grünflächen im Innenstadtbereich, die aus Klimaschutzgründen unersetzlich sei. „Eine Neupflanzung irgendwo am Stadtrand kann das nicht ausgleichen.“

Das Wäldchen an der Ecke Industriestraße/Altonaer Chaussee hinter dem Gewerbebetrieb.

Foto: Gragert/BI Wohnqualität

Die BI-Sprecher kritisieren, dass trotz der Unterschutzstellung des Wäldchens durch die Untere Forstbehörde das Wort Wald in dem Rahmenplan nicht einmal auftaucht, dass stattdessen nur von Gehölz die Rede ist. Und sie bemängeln auch, dass Schenefelds Stadtplaner Ulf Dallmann im Oktober 2019 in einem Abendblatt-Bericht zwar selbst auf den geschützten Wald hinwies, im kurze Zeit später von der Politik verabschiedeten Rahmenplan aber dennoch eine Bebauung auf der Fläche vorgesehen wurde.

„Wir haben das nicht vergessen“, kontert der gescholtener Stadtplaner Ulf Dallmann. Aktuell laufe die Phase der öffentlichen Anhörung, sodass immer noch Änderungen an dem Rahmenplan möglich sind. „Für die Fläche des Wäldchens werden wir in einer der nächsten Sitzungen des Stadtentwicklungsausschusses zwei Varianten vorstellen. Eine mit der Bebauung, eine zweite mit Erhalt der Grünfläche“, kündigt Dallmann an. Er gehe davon aus, dass ein verkleinerter Hotelbau auch bei Erhalt des Wäldchens machbar sei. Alternativ könne jedoch auch eine Neupflanzung auf einer Ausgleichsfläche am Rande der Stadt durchaus eine Alternative sein, obwohl dies durch einen 2019 in Kraft gesetzten Erlass der Kieler Landesregierung sehr erschwert worden sei.

Die BI Wohnqualität im Grünen wendet sich ebenfalls gegen die geplante Randbebauung der Düpenau. „Zunächst sollten die Gebäude bis auf sechs Meter an den Fluss heranrücken, jetzt sind es immerhin 20 Meter Abstand“, erläutert Grabert, der auch Mitglied des Naturschutzbunds (Nabu) ist. In dieser Funktion hat sich der Schenefelder aktiv an der Renaturierung der Düpenau beteiligt. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht, aber wenn die Pläne so verwirklicht werden, war das alles umsonst.“

Nabu befürchtet Verschattung der Düpenau

Der BI-Sprecher und Nabu-Mann kritisiert die „Riesenbaukörper“, die entlang des Flusses geplant sind. „Das sind vier Geschosse, vermutlich mit zusätzlichem Staffelgeschoss. Das wird für eine totale Verschattung der Düpenau sorgen.“ Die Lebewesen im Fluss und an den Ufern bräuchten jedoch Sonnenlicht für ihre Entwicklung. Dass zwei Brücken neu gebaut werden und ein zusammenhängender Grünzug im künftigen Stadtkern entstehen soll, ist für die BI-Aktivisten da nur ein schwacher Trost.