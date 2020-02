Uetersen. Er hat sich einen Namen als Kommunalpolitiker und als Künstler gemacht. Nun möchte Thorsten Berndt Bürgermeister von Uetersen werden. Das hat der 58-Jährige, der seit Jahrzehnten in der Stadt lebt und Mitglied der Grünen ist, nun in einer Mitteilung in eigener Sache angekündigt. „Ich will diese Stadt mit den Menschen, die hier leben und arbeiten, im Dialog für die Zukunftsaufgaben auf einen guten Weg bringen: Gute lebenslange Bildung für alle, eine moderne, vielfältige Gesellschaft und eine klimaneutrale Stadt sind meine Kernziele, mit denen ich Uetersen zukunftsfähig machen will. Ich habe Lust auf Uetersen und auf Zukunft“, so Berndt.

Der gebürtige Bayer lebt seit seiner Kindheit in Uetersen. Nach ersten Kontakten zur Jungen Union ist der gelernte Fotograf und studierte Soziologe seit 1983 bei den Grünen aktiv. Er war viele Jahre Mitglied des Pinneberger Kreistags und der Uetersener Ratsversammlung; in seiner Heimatstadt gehört er Grünen-Fraktion aktuell als bürgerliches Mitglied an.

Berndt hat für etliche grüne Berufspolitiker gearbeitet

Beruflich ist Berndt seit sieben Jahren bei der Landtagsfraktion der Grünen angestellt und begleitet die Fraktionsvorsitzende Eka von Kalben aus Borstel-Hohenraden bei ihrer Arbeit. Zuvor hat er für die grünen Politiker Ines Strehlau, Valerie Wilms und Rainer Steenblock gearbeitet, war auch Kreisgeschäftsführer der Partei.

Daneben ist Thorsten Berndt als künstlerischer Fotograf aktiv, der auch regelmäßig ausstellt, etwa gemeinsam mit Erhard Göttlicher und Lilo Tadday in der bemerkenswerten Bilderschau „Helgoland in Sicht“ in der Drostei.

Bis jetzt ist Thorsten Berndt der erste Bewerber ums Bürgermeisteramt. Die Uetersener wählen im Herbst. Es wird auf jeden Fall einen Wechsel an der Verwaltungsspitze geben, weil Amtsinhaberin Andrea Hansen (SPD) angekündigt hat, nicht wieder zu kandidieren. sul