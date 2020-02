Pinneberg/Itzehoe. Richter, Staatsanwältin, Verteidiger – alle waren am Donnerstag ins Landgericht Itzehoe gekommen. Nur der Angeklagte fehlte. Johann Z. sei krank und beim Arzt, sagte sein Verteidiger Henry Brendel. Und er versicherte, dass sein Mandant keinesfalls den Termin schwänzen würde. „Für den Jungen geht es um so verdammt viel, der weiß um den Ernst der Lage.“

Tatsächlich ist das Berufungsverfahren für den 23-Jährigen die allerletzte Chance, einen längeren Aufenthalt hinter Gittern und eine hohe Schadenersatzforderung zu vermeiden. Das Schöffengericht in Pinneberg hatte den Deutsch-Russen am 12. August 2019 in einem Indizienprozess zu drei Jahren Haft wegen Brandstiftung verurteilt und die Höhe des Schadens mit 350.000 bis 400.000 Euro angegeben. Die Kammer war überzeugt, dass sich Johann Z. am 16. September 2017 gegen 23.50 Uhr über eine Feuerleiter auf der Rückseite Zugang zum Dach des Fahrradladens Megabike an der Mühlenstraße verschafft, dort ein Oberlicht zerstört und einen brennenden Gegenstand ins Innere geworfen hat. Der 23-Jährige hatte dies stets bestritten – sowohl bei der Kripo, als auch vor Gericht.

Hausärztin schreibt Angeklagten krank

Im Berufungsverfahren muss nun die gesamte Beweisaufnahme der Vorinstanz wiederholt werden. Bereits am Donnerstag waren acht Zeugen geladen, die der Vorsitzende Richter Dominik Groß alle wieder nach Hause schicken musste. Am späten Vormittag traf dann ein Attest der Hausärztin des Angeklagten ein, die ihm eine schwere Bronchitis und eine Verhandlungsunfähigkeit bescheinigte.

Jetzt will die Kleine Strafkammer den bereits festgelegten Fortsetzungstermin am Dienstag nutzen, um mit dem Berufungsverfahren zu starten. Vorausgesetzt natürlich, dass Johann Z. bis dahin wieder auf den Beinen ist. Zwei Sachverständige, die eigentlich am Dienstag ihre Gutachten erstatten sollten, müssen nun auf einen anderen Termin umgeladen werden, weil zunächst die Zeugen gehört werden sollen.

Die Vorinstanz hatte ihr Urteil auf zwei Indizien gestützt. So hatte eine Funkzellenanalyse ergeben, dass sich das Handy des Angeklagten zur Tatzeit in der Nähe des Ladens befand. Noch wichtiger war eine DNA-Spur des Mannes, die sich an der Feuerleiter fand. Johann Z. hatte behauptet, zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zu Hause gewesen zu sein, die DNA-Spur müsse von einem früheren Aufenthalt auf dem Gelände stammen. Ob das möglich ist, soll ein Experte für forensische DNA-Analyse erläutern. Zur Brandursache wird ein LKA-Sachverständiger aussagen.