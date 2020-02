Vize-Bürgermeisters Schnapsidee

Horst/Elmshorn. Manchmal reifen Schnapsideen zu Geschäftsmodellen. „Elbschluck“ aus Horst (Kreis Steinburg) ist so ein Beispiel. Nordischen Früchtchen „ut ’n Knick“ werden zu Likören verarbeitet. In einem halben Jahr hat André Michen schon 1000 Flaschen abgefüllt. „Geboren ist die Idee aus einer abendlichen Runde unter Freunden“, sagt er. „Wir wollten etwas machen, das Spaß bringt und auch noch einen guten Zweck erfüllt.“

Mit jeder verkauften Flasche werden Initiativen und soziale Projekte wie Viva con Aqua, Hanseatic Help und ein Projekt auf Pagensand des Naturschutzbundes unterstützt. Aus jeder verkauften Flasche des Sahnelikörs „Alles Sahne“ geht ein Betrag an die Horster Meierei, und der Verkauf der „Siegerschluck“-Kurzen hilft den Sportvereinen aus der Region. Insgesamt kamen 2019 so rund 3500 Euro Spendengeld zusammen. Michen mischt gern mit, auch in der Politik. Seit zwei Jahren ist der gebürtige Berliner, der seit 30 Jahren in Horst lebt, stellvertretender Bürgermeister in seiner Gemeinde und Vorsitzender der Horster Wählergemeinschaft. Meckern könne schließlich jeder. Michen will lieber selbst gestalten.

Im September und Januar war Michen mit seinem Start-up im Pop-up-Huus in Elmshorn vertreten. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen. Seitdem reifte die Idee, das Sortiment zu erweitern und einen Hofladen in Horst zu eröffnen. Nun steht der Termin: Es ist der heutige Freitag, 7. Februar.

Im Sortiment hat Michen, der 20 Mitarbeiter beschäftigt, auch 30 verschiedene Teesorten und eine Pfefferbeißerwurst, die er bei der Schlachterei Fülscher in Seester herstellen lässt. Das Rindfleisch kommt vom Hof Hackelshörn aus Horst, der auch die Milch an die Horster Meierei nebenan liefert und moderne und tierfreundliche Weidewirtschaft betreibt. „Ich kennen die Bauern noch aus der Schulzeit“, sagt Michen, der auf Regionalität setzt. Das Wurstsortiment will der zweifache Vater ausbauen. „Als gelernter Handelsfachwirt konnte ich mit Elbschluck meine Passion für hochwertige und innovative Getränke mit meiner Qualifikation perfekt kombinieren“, sagt der 42-Jährige. Michen kündigte vor einem Jahr seinen Job bei Edeka und machte sich mit Elbschluck selbstständig. Den gibt es als Kümmel, Kräuter, Schokolikör oder fruchtige Variante wie Schlehe, Fliederbeere oder Quitte, online und im Handel bei Edeka (zum Beispiel Ermeling in Uetersen, Hennings in Horst oder Frauen in Itzehoe), im Gartencenter Rostock in Elmshorn oder Nah&Frisch in Sparrieshoop.

Etwa 80 Sorten Craft Beer bietet Michen außerdem an, aus Ländern wie Irland, Belgien, Dänemark und natürlich Deutschland. Einige Biere sind im Eichenfass gereift und limitiert. Da kostet die Flasche zwischen 15 und 20 Euro. Andere Biere gibt es ab 1,50 Euro. Wörtlich übersetzt bedeutet Craft Beer handwerklich hergestelltes Bier. „In diesem Sinne dürfte man Deutschland zurecht als ein Schlaraffenland bezeichnen, denn hier gibt es mehr als 1300 Brauereien“, sagt er. Neben dem handwerklichen Aspekt zählt für ihn auch eine besondere Philosophie und ein spezielles Lebensgefühl dazu. „Es geht um das Miteinander und eine gewisse Experimentierfreudigkeit der Craft-Beer-Brauer.“ Die zeige sich in einer Vielzahl verschiedener Bierspezialitäten, die mit unterschiedlichsten Rohstoffen hergestellt werden. Wer sich mal durchprobieren möchte: Michen bietet im Laden Verkostungen an. Dazu werden Snacks gereicht.

Verkostungen im Februar: Fr., 14.2., 28.2., 19-22 Uhr, (30 Biere aus acht Stilen, 35 Euro, Sa., 15.2., 29.2., 19-22 Uhr (Thema barrel aged Tasting) 45 Euro, Bahnhofstraße 30, Horst, Anmeldung: www.genusswelt-online.de