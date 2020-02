Wedel. Wie lässt sich das geplante Neubaugebiet Wedel Nord am besten erschließen? Lange galt die umstrittene Nordumfahrung als einzige Möglichkeit. Um den Bau des Wohngebiets voranzutreiben, sollen die beiden Großprojekte zeitlich voneinander entkoppelt werden. Dafür braucht es alternative Ideen zur Erschließung des neuen Stadtteils. Eine mögliche Variante stellte Architekt Peter Oschkinat vom Architektencontor Hamburg am Dienstagabend den Wedeler Politikern im Planungsausschuss vor.

Für den ersten Bauabschnitt ist eine Hauptanbindung in das Gebiet über die Pinneberger Straße geplant, von der eine eigens ausgebaute Zubringerstraße in das Wohngebiet führen soll. „Sollte es doch zur Nordumfahrung kommen, lässt sich die Sammelstraße wieder zurückbauen“, so Oschkinat. In dem Fall würde der Zugang an die Pinneberger Straße durch einen Wendehammer gekappt und die Straße an die Nordumfahrung angeschlossen.

Daneben soll die Voßhörntwiete im Bereich der Bebauung auf beiden Seiten mit einem Grünstreifen sowie einem Gehweg versehen werden, was als „Aufwertung des Straßenraums“ gedacht ist. Durch einen separaten Abbieger soll die Voßhörntwiete dann ebenfalls zur Erschließung des Wohngebiets genutzt werden.

Die alternative Verkehrserschließung, die auf das vorhandene Straßennetz setzt, soll durch ein modernes Mobilitätskonzept ergänzt werden, um das Verkehrsaufkommen durch das neue Quartier gering zu halten. Wie das gelingen könnte, stellte Ingenieur Arne Rohkohl vom Wasser- und Verkehrskontor vor. Zum einen setzte man bei der Planung des Neubaugebiets auf „kurze, attraktive Wege“ und eine gute Vernetzung an Bestandsgebiete, sodass die Nahversorgung beispielsweise in einem Radius von 500 Metern zu erreichen ist.

„Eine Schüsselmaßnahme ist insbesondere auch die Anbindung des Quartiers an den Öffentlichen Personennahverkehr“, sagt Rohkohl. Um das zu gewährleisten, könnten zwei Haltestellen direkt im Wohngebiet eingerichtet werden. Daneben sollen der Rad- und E-Scooter-Verkehr ausgebaut werden. „Für die Menschen, die aus dem Quartier kommen, besteht eine gute Verbindung zu den Velorouten sechs und sieben.“

Einen besonders progressiven Ansatz präsentierte Ingenieur Rohkohl mit dem „zentralen Mobilitäts-Hub“, einem Platz, an dem verschiedene Leih- und Sharing-Angebote vorgehalten werden. Dieser könnte am Schnittpunkt der neuen Erschließungsstraße und der Bünd-twiete entstehen und Ladestationen für E-Roller, Car-Sharing-Angebote und Leihfahrräder bieten. „Auch Co-Working-Spaces vor Ort wären denkbar, damit die Menschen dort arbeiten können, wo man wohnt.“

Bei Wedels Politikern stießen die neuen Verkehrspläne auf geteilte Meinungen. „Die Erschließung durch die S-Kurve als Anbindung finden wir sinnvoll“, sagt Olaf Wuttke, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Die Nordumfahrung lehne seine Fraktion jedoch grundsätzlich ab: „Das ist zu viel Wenn und Aber mit dem möglichen Rückbau und dem Wendehammer.“ Der Mobilitäts-Knotenpunkt und Co-Working-Spaces seien hingegen „Schritte in die Zukunft, die bei uns auf Zustimmung stoßen“.

Ein anderes Stimmungsbild herrscht bei der SPD. „Wir als SPD wollen an der Nordumfahrung festhalten“, so die Fraktionsvorsitzende Sophia Jacobs-Emeis. „Wir reden von 640 Wohneinheiten. Wenn alle Bewohner mit ihren Fahrzeugen auf der Pinneberger Straße landen, wäre die Lärmbelästigung durch den Straßenverkehr enorm.“ Auch die FDP hält an der Nordumfahrung fest. Um mit dem ersten Bauabschnitt beginnen zu können, sei die vorgeschlagene alternative Erschließung jedoch ebenso überzeugend wie der Mobilitätsansatz, sagt Fraktionsvize Martin Schumacher.

Die WSI sieht die vorgestellten Konzepte kritisch. „Co-Working und Ladestationen sind ja nett, lösen aber das eigentliche Problem nicht“, so René Penz.

Auch die CDU hält nichts von der neuen Verkehrsanbindung: „Wir können nicht ein ganzes Neubaugebiet bauen und den Verkehr über die nördlichen Wohngebiete ableiten“, sagt der planungspolitische Sprecher der Fraktion, Kay Burmester.

Einig sind sich die Parteien nur darin, dass der Wohnraum des ersten Bauabschnitts dringend benötigt wird, da das Thema Verkehr jedoch weiterhin die Gemüter erhitzt, wird auch die Diskussionen um Wedel Nord weitergehen.