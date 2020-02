Pinneberg/Wedel. Aus der Kasse der Commerzbank Wedel fehlen 275.000 Euro. Das Geld soll an Ivica E. geflossen sein. Am Mittwoch steht der 39-Jährige vor dem Schöffengericht Pinneberg. Er soll laut Anklage den Bankkassierer Reinhold S. über einen Zeitraum von zwei Jahren erpresst und so die Zahlung der Summe in Teilbeträgen erzwungen haben. Doch am Ende des fünfstündigen Verfahrens steht ein Freispruch. Die Aussagen des Bankmitarbeiters seien „wenig lebensnah, abwegig und widersprüchlich“, so Richter Jens Woywod.

Er hat im vergangenen Jahr auch den Prozess gegen Reinhold S. geleitet. Der 61-Jährige, mehr als 20 Jahre bei der Commerzbank tätig und von ihr nach Bekanntwerden der Vorwürfe gefeuert, musste sich wegen Untreue verantworten und kam mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren so gerade noch mit einem blauen Auge davon. Das Urteil ist rechtskräftig, sodass dem nun Ex-Bankmitarbeiter kein Aussageverweigerungsrecht mehr zusteht.

Sein Auftritt – diesmal als Zeuge – gerät bizarr. Der 61-Jährige schildert, wie Ivica E. im Juni 2015 in die Bank kommt und Geld auf sein Konto einzahlen will. „Es waren 3000 Euro, alles 50 Euro-Scheine.“ Als er das Bündel in den Geldzählautomaten stecken will, seien zwei Scheine runtergefallen, die er sofort aufgehoben habe. „Er hat mich beschuldigt, die eingesteckt zu haben.“ Gemeinsam habe man nachgezählt, der Betrag stimmt. „Für mich war das erledigt.“ Doch einige Tage später sei der Angeklagte wieder in der Bank aufgetaucht und habe gesagt, er wolle mit ihm nochmals über den Vorfall reden. „Das sollte auf dem Parkplatz stattfinden, und ich sollte was mitbringen.“

Er habe Ivica E. dort 100 Euro gegeben. „Das tut mir ja nicht weh, ich dachte, damit ist das endgültig vom Tisch.“ Doch der 39-jährige sei dann immer wieder aufgetaucht und habe Geld gefordert. Und er habe gezahlt. Erst aus seinem Privatvermögen, dann aus Bankgeldern. Der Angeklagte habe behauptet, Gespräche mit ihm aufgezeichnet zu haben. Er habe gedroht, seinen Arbeitgeber einzuschalten und habe angegeben, er arbeite für die Wedeler Mafia. „Er sagte, das sind Leute, die willst du nicht kennenlernen. Ich hatte Angst um mich und um meine Familie.“ Alle drei bis vier Wochen habe er auf Parkplätzen oder an Straßenecken Geld übergeben. Erst 5000, später dann 10.000 und zum Schluss regelmäßig 20.000 Euro.

„Ich musste das ja irgendwie gegenbuchen, damit die Kasse stimmt.“ Stand eine Prüfung bevor, habe er Gelder von lange unberührten Sparbüchern älterer Kunden abgebucht. Nach der Prüfung habe er diese Beträge gutgeschrieben. Das klappt bis Mai 2017. Dann wird eine Kundin misstrauisch – und Reinhold S. offenbart sich einem Anwalt.

„Das mit der Erpressung stimmt nicht. Ich habe mich mit Herrn S. gut verstanden und er hat mir einen Privatkredit gegeben“, sagt dagegen Ivica E., der zu diesem Zeitpunkt von Hartz IV lebte und ein Pfändungsschutzkonto bei der Bank unterhielt. Natürlich nicht über die fehlende Summe. So 10.000 bis 17.000 Euro habe er bei mehreren Treffen erhalten und einen Teil auch zurückgezahlt. „Einen Monat konnte ich nicht zahlen, da war Herr S. sauer.“ Kurze Zeit später sei er bei einer Geldübergabe von Polizisten festgenommen worden.

Verteidiger reichen private Kreditverträge bei Gericht ein

Die beiden Verteidiger des 39-Jährigen präsentierten dem Gericht privat aufgesetzte Kreditverträge, unterzeichnet vom Angeklagten und dem Bankmitarbeiter. Und Reinhold S. bestätigt auch, Ivica E. neben dem Erpressungsgeld auch Privatkredite gewährt zu haben. „Die hat er erstaunlicherweise auch zurückgezahlt.“ Der 61-Jährige gibt auch zu, dem Angeklagten mehrfach einen Euro auf dessen Konto überwiesen zu haben – mit dem Verwendungszweck „Ich brauche dringend das Geld zurück.“ Dabei sei es um das Erpressungsgeld gegangen. „Er hat gesagt, die Mafia würde das Geld vermehren und ich bekomme das zurück.“ Doch dies sei nie passiert. Das habe er auch der Polizei gesagt.

Er lebe zur Miete, sein Wagen sei geleast, und er habe Schulden in Höhe von 20.000 Euro für Möbel gemacht, räumt Reinhold S. auf die Frage der Verteidiger ein. „Meine Frau und ich haben unser Geld immer ausgegeben, nie etwas zurückgelegt. Wir haben das verlebt, könnte man sagen.“

Die finanzielle Situation des Bankmitarbeiters interessiert die Kripo offenbar nicht. „Er kam authentisch rüber“, so Ermittler Jens K. (33). Über die teilweise bizarren Aussagen des Bankmitarbeiters habe er sich „nicht gewundert“. Der Kripo-Mann berichtet stattdessen, drei Luxusautos beim Angeklagten vorgefunden zu haben, außerdem eine Rechnung von Ikea über Möbel und auf seinem Handy Fotos eines Neubauhauses. „Es konnte aber nicht ermittelt werden, wo das Haus steht.“

Die Fahrzeuge der Marken Audi und Mercedes seien weder auf seinen Mandanten zugelassen gewesen noch habe er im Fahrzeugbrief gestanden, kontert Verteidiger Sascha Böttner. Die Beamten hätten sich von Reinhold S. eine Räuberpistole aufbinden lassen, hätten bei der fingierten Geldübergabe keine akustische Überwachung veranlasst. Die Finanzlage des Bankmitarbeiters sei angespannt gewesen. „Er hatte ein Motiv, das Geld zu klauen.“ Belastbare Beweise gegen seinen Mandanten gebe es keine.

Das sieht Staatsanwältin Hader ein, die ebenso wie die Verteidiger Freispruch fordert. Dem schließt sich das Gericht an. Richter Woywod: „Wir haben keinen Zweifel, dass der Angeklagte irgendwo in irgendwas drinsteckt, das zeigen schon die merkwürdigen Verträge. Aber es hakt an der Glaubwürdigkeit von Herrn S.“