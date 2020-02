Bokel. Es hätte als Bagatellunfall enden können, doch tatsächlich ist der Schaden groß. Ein Lastwagen landet im Graben, 500 Liter Diesel versickern im Boden. Das Unglück ereignete sich am Dienstagmittag auf der Landesstraße 114, die von Bokel nach Wrist führt. Dort war ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Weißrussland unterwegs, als ihm in Höhe der Kreisgrenze offenbar ein anderer Lastwagen begegnete. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge berührten einander. Wohl in Sorge, es könnte im Anschluss zu einer schwerwiegenderen Kollision kommen, wich der Weißrusse nach rechts aus. Dabei geriet sein Sattelzug in den Graben, der Tank riss auf, ein nachfolgender Ford wurde durch Trümmerteile in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 20.000 Euro. Weil der Fahrer des entgegenkommenden Lastwagens weiterfuhr, ermittelt die Polizei nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Beamte gehen bereits ersten Hinweisen zu dem Flüchtigen nach.