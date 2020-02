Pinneberg. Schon lange wollte Leiterin Ina Duggen-Below im Pinneberg Museum die Dauerausstellung „Pinneberg in der NS-Zeit“ überarbeiten und für Schüler leichter zugänglich machen. Dank der Unterstützung des Kieler Bildungsministeriums, der Zeit-Stiftung, des Fördervereins, des Kreises, der Stiftung Sparkasse Südholstein und der Haspa ist das jetzt geschehen. Hauptsächlich besteht die Ausstellung aus Fotos und von Johannes Seifert gründlich recherchierten Texttafeln. Original-Gegenstände aus der Zeit sind selten, um so aufschlussreicher sind zwei kopierte Dokumente: Briefe eines 18 Jahre alten, anfangs begeisterten, später verzweifelten Soldaten an die Mutter -- und das private Fotoalbum eines ideologisch gefestigten Soldaten aus dem Polen- und Russlandfeldzug, ein erschütterndes Dokument der Unmenschlichkeit und Brutalität.

Ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Erziehung zur Ideologie. Den Reiz der Hitlerjugend machten nämlich nicht die ideologischen Hetzkampagnen aus, sondern die Geländespiele, Fahrten, Lager und Lieder: „Zum Teil waren es Nachtgeländespiele. Wir waren mit Feuereifer dabei, und ich weiß noch, dass wir Pimpfe bei einer Spähtrupp-Erkundung… plötzlich vor einem hüfttiefen Wassergraben standen“, berichtet ein Zeitzeuge. Selbstverständlich seien sie mit ihren Klamotten da durchgewatet, „richtig warm wurden wir erst wieder um Mitternacht unter unseren Wolldecken im Stroh.“

Das klingt nach Abenteuer, zeigt aber auch, dass solche Aktivitäten Fähigkeiten vermittelten, die die spätere Wehrmacht zu einer schlagkräftigen Truppe formte. Ein zweiter Zeitzeuge schreibt, die Devise habe geheißen: Zucht, Ausdauer, Härte. „Man hat uns geschliffen wie Rekruten.“ Als Zwölfjähriger habe er mit einem fünf Kilo schweren Tornister von Pinneberg nach Glückstadt marschieren müssen.

Die Mädchen wurden beim BDM (Bund deutscher Mädchen) mit Morgenfeiern bei der Doppeleiche im Fahlt oder mit Singen und Volkstanz ums Feuer zur Sommersonnenwende gewonnen. Gedenkfeiern waren dann gute Anlässe für fahnenbunte Aufmärsche, meist unter Einbeziehung des Bahnhofsvorplatzes, der alsbald in Adolf-Hitler-Platz umbenannt wurde.

Bei der Reichstagswahl im März 1933 errang die NSDAP in Pinneberg 50,3 Prozent, 21,8 Prozent stimmten für die SPD, 16,8 für die KPD und 7,3 für die DNVP. Kurz darauf wurden Sozialdemokraten und Kommunisten ausgeschaltet, die SPD im Juni 1933 verboten. Die Nationalsozialisten begannen mit Hausdurchsuchungen und Verhaftungen, 1933 und 1934 wurden 88 Pinneberger in Konzentrationslager deportiert.

Erst Arbeit beschaffen, dann den Krieg vorbereiten

1935 waren 5334 Einwohner des Kreises Pinneberg Mitglied der NSDAP, „es ist anzunehmen, dass bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges etwa jeder zehnte Pinneberger Bürger Mitglied der NSDAP war“ heißt es in der Ausstellung.

Zusammenhänge, in denen Menschen sich wohlfühlen, sind die besten, um sie zu gewinnen und das notwendige Wir-Gefühl der neuen „Volksgemeinschaft“ zu festigen. Deshalb waren neben Hitlerjugend und BDM auch die Sportvereine wichtig. Die sozialistischen Vereine mussten sich 1933 auflösen, aber der TSS blieb bestehen, weil er sich gleichschalten ließ. Zunächst wurde dort eine Wehrsportabteilung gegründet, die aber durch Protest der paramilitärischen SA (Sturmabteilung) wieder verschwand. Viele TSS-Wehrsportler wanderten daraufhin zur SA ab. Auch die Hitlerjugend konkurrierte um Mitglieder. Das Gefühl einer „Volksgemeinschaft“ sollte aber auch durch einen „Eintopfsonntag“ für alle erstarken, im Drosteipark wurden außerdem für jedermann Sonnenwendfeiern mit Tanz und Fackeln abgehalten.

SA und SS wurden immer stärker. Die Mitglieder trafen sich im Pinneberger „Fahltskrug“ am Fahltskamp. 1932 hatte der städtische SA-Sturm 13/31 rund 100 Mitglieder. Gewaltige Aufmärsche sorgten für regen Zulauf, 1934 paradierten bereits mehr als 5000 SA-Männer der Pinneberger Standarte 265 durch die Innenstadt. Ihre Diensträume hatte sie in der Drostei untergebracht.

Um Arbeit zu beschaffen, nahm Pinneberg Kredite auf. Gebaut wurden eine Straße nach Thesdorf, Siedlungshäuser, der Rosengarten, das Gefallenen-Ehrenmal am Bahnhof, der Hindenburgdamm. „Die Umsetzung der Planungen aus der Endzeit der Weimarer Republik verkaufte Bürgermeister Heinrich Backhaus jetzt als nationalsozialistische Errungenschaft“, heißt es in einem der Texte. Diese Arbeit ging 1937 über in die Vorbereitung des Krieges. Ziel: eine einsatzbereite Armee und eine kriegsfähige Wirtschaft. Zu dieser gehörten die ILO Werke für Maschinen und Motoren, Wupperman stellte Landminen, Zünder und Packgefäße her, auch Metzger, Zwanger und Lüders galten als Rüstungsbetriebe. Die Arbeit übernahmen zunehmend Ausländer. 1940 waren es 170, vier Jahre später knapp 1000.

Das waren überwiegend Kriegsgefangene, die ausgebeutet wurden und nicht mit Namen, sondern mit Nummern angesprochen wurden. Aber auch unter diesen gab es Unterschiede. Am schlechtesten wurden die russischen Gefangenen behandelt, gefolgt von Polen.

Nach dem Krieg fungierte die Eggerstedt-Kaserne zuerst als Auffanglager für deutsche Soldaten. Da aber knapp 10.000 Deutsche aus den Ostgebieten nach Pinneberg strömten, lebten diese auch dort. 1947 bis 1949 befand sich auf dem Areal gar eine baltische Universität.