Kreis Pinneberg. Mit so einem Erfolg haben sie nicht gerechnet. Nachdem der Appener Carsten Schwenn und der Oldenburger Manfred Kaspers zu einer Weltreise aufgebrochen sind, um einer schwerkranken Frau zu helfen, sind sie am Zielort angekommen. Doch Australien ist noch nicht das Ende ihrer Mission.

Mit einem Sprinter waren die beiden im Oktober aus Norddeutschland über Landweg Richtung Australien losgefahren, um Geld für die erkrankte Anna zu sammeln. Die junge Mutter hat nach einer schweren Komplikation Beine und Arme verloren. Mit dem Geld sollen ihr zwei Roboterarm-Prothesen finanziert werden. Einer kostet rund 50.000 Euro. Das Hilfsprojekt hat nun 100.000 Euro beisammen. Reise und Spendenaktion gehen dennoch weiter.

Nach Blutvergiftung Beine und Arme amputiert

Der Aktion „Arme für Mama“ geht ein schwerer Schicksalsschlag einer kleinen Familie aus Schleswig-Holstein voraus. Im vergangenen Jahr erlitt Anna, Mutter der kleinen Mia, eine Hirnhautentzündung mit einem Waterhouse-Friederichsen-Syndrom. Eine Blutvergiftung war die Folge. Bakteriengifte verursachten einen schwerwiegenden Schockzustand. Die Ärzte mussten ihr beide Arme und Beine amputieren.

Mama Anna mit ihrer Tochter Mia.

Foto: Privat / HA

Die junge Frau überlebte. Doch ihr Leben ist seitdem ein anderes. Bis Anna wieder einen etwas selbstbestimmteren Alltag führen kann, ist es noch ein langer Weg. Zurzeit ist sie in der Uniklinik Lübeck in Behandlung und übt täglich mit Leihprothesen. Bis sie ihre Roboterarm-Prothesen ausprobieren kann, werde es noch etwas dauern, teilen die zwei Spendensammler aus Australien mit.

20.000 Euro aus Spanien für „Arme für Mama“

Dass überhaupt eine so hohe Summe in so kurzer Zeit zusammengekommen ist, verdanken Schwenn und Kaspers einer großzügigen und unerwarteten Spende aus Spanien. Tina und Heiko, ein anderes norddeutsches Duo auf Weltreise, entdeckten die Hilfsaktion auf Instagram. An der Costa Blanca helfen die zwei Hamburger eigenen Aussagen nach einer 89-Jährigen Dame drei Wochen lang beim Entrümpeln ihrer Villa.

Durch das Paar erfährt die ältere Dame von der Spendenaktion. Kurze Zeit später geht ein Betrag über 20.000 Euro auf das Konto für Anna ein. Was für eine glückliche Fügung.

Die Idee hinter der Aktion

Carsten Schwenn und Manfred Kaspers hatten schon länger mit der Idee gespielt, mit einem Mercedes Sprinter nach Down Under zu fahren. Spätestens, als sie vom Schicksal der jungen Mutter erfuhren, wollten sie die Fahrt mit einem guten Zweck verbinden. Durch den Verein „Schicksale die zu Herzen gehen“ wurden sie auf die Situation von Anna aufmerksam. Alle Spenden fließen laut Aktion komplett in das Hilfsprojekt.

Die zwei Norddeutschen sind während ihrer bisher viermonatigen Tour über Südeuropa, die Türkei, Iran, Pakistan, Indien, Myanmar und Thailand nach Malaysia gefahren. Von dort musste der Sprinter per Schiff nach Australien transportiert werden. Schon vor ihrem Start im Oktober haben sie rund um Hamburg Geld für Anna gesammelt. Kleine Gegenleistung: Alle Spender dürfen auf dem Sprinter unterschreiben.

Seit dem 27. Januar sind sie nun in Australien. Die Aktion geht dort weiter. Ihre Reise halten sie nach wie vor online fest: www.140tagenachaustralien.com

Spendenkonten:

IBAN DE73 2214 1628 0585 2850 05 bei der Commerzbank. Der Verwendungszweck lautet: „Arme für Mama“.

PayPal Konto:paypal.me/ArmeFuerMamaSpenden

Schicksale die zu Herzen gehen e.V.

IBAN: DE78 2175 0000 0010 0195 96

BIC: NOLADE21NOS

Nord Ostsee Sparkasse

Spendenaktion: Arme für Mama (mit Spendenbescheinigung)