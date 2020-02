Uetersen. Fast 55 Jahre hat es gedauert, doch nun haben Pendler und Eisenbahnnostalgiker in Tornesch und Uetersen einen Grund zur Freude: Vom 20. bis zum 25. Februar wird es wieder eine regelmäßig verkehrende Bahn zwischen den beiden Städten geben. Die Norddeutsche Eisenbahngesellschaft (NEG) hat einen sechstägigen Testbetrieb zur Wiederaufnahme der Verbindung angekündigt. Der erste Zug soll am Donnerstag. 20. Februar, um punkt 5.12 Uhr am Uetersener Bahnhof abfahren. Danach wird er stündlich zwischen den Orten pendeln.

Rund 70 Reisende finden pro Fahrt in einem aufbereiteten Triebwagen des Typs T4 Platz. Ganze elf Minuten braucht der Zug bis zur Endhaltestelle in Tornesch – und umgekehrt. Der Testverkehr ist zunächst für alle kostenlos. Der Fahrplan sieht einen Halt der Stadtbahn an drei Stationen vor: Von der Kreuzung Ossenpadd/Kleine Twiete in Uetersen über den „Bierbahnhof“ am Tornescher Weg bis hin zum Marktplatz am Bahnhof Tornesch. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten orientieren sich laut NEG an den Nordbahnanschlüssen.

Provisorische Holzstufen als Einstiegshilfe

Für den Testlauf werden an den Stationen Holztrittstufen als Einstiegshilfe bereitgestellt. Die Fahrten sind demnach nicht barrierefrei, teilt das Unternehmen mit Bedauern mit. Für Autofahrer, die das Angebot nutzen wollen, wird gegenüber der Uetersener Station am Ossenpadd eine Stellfläche mit etwa 20 Parkplätzen eingerichtet.

Die Strecke birgt laut der NEG gute Voraussetzungen für eine dauerhafte Wiederaufnahme. Trotz jahrzehntelanger Aussetzung des Personenverkehrs seien die Schienen gut in Schuss. Nur „kleinteilige Gleisbaumaßnahmen“ sowie vier bis fünf weitere Haltepunkte müssten noch eingerichtet werden.

Dem Probeverkehr gehen mehrjährige Diskussionen um die Wiedereinführung der Verbindung voraus. Seit 1965 ist der regelmäßige Personenverkehr zwischen den zwei Städten eingestellt. Einheimische erinnern sich gern an die „Rasende Emma“, wie die Stadtbahn genannt wurde, zurück. Seit knapp 55 Jahren müssen Pendler den Abschnitt von rund vier Kilometer Länge per Bus, Auto oder Fahrrad zurücklegen, um vom Tornescher Bahnhof aus weiter nach Hamburg zu fahren.

Schienen wurden nur noch selten von Güterzügen genutzt

Die Schienen werden seit Einstellung des Personenverkehrs nur noch von Güterzügen genutzt - abgesehen von selten gewordenen „historischen Fahrten“. Deshalb haben Einwohner zuletzt vermehrt den Wunsch geäußert, die Strecke für alle wiederzubeleben.

Ursprünglich verkehrten anfangs Dampftriebwagen auf der Strecke zwischen Tornesch und Uetersen, später kamen Dieselloks zum Einsatz. In den 50er-Jahren wurden dann zwei sogenannte Schienenbusse in Betrieb genommen, die jedoch schon wenige Jahre später ausgedient hatten und verkauft wurden, weil neue Wohngebiete zu weit von den Gleisen entfernt lagen. Am 29. Mai 1965 wurde die Personenbeförderung auf der Strecke schließlich eingestellt. Stattdessen kamen und kommen bis heute Busse zum Einsatz.

1998 endet dann auch die Geschichte der Uetersener Eisenbahn als Bus- und Bahnbetrieb. Neuer Betreiber wurde die Norddeutsche Eisenbahngesellschaft (NEG), die 2001 zum Tochterunternehmen der Luxemburger CFL wurde und nun die Strecke für den Personenverkehr reaktiviert. Schon 2015 tauchte die erste Idee dafür auf.

Gleise sind noch gut in Schuss

In einem Abendblatt-Interview brachte Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen den Gedanken in die Öffentlichkeit. Im Sommer 2016 gab es erste Gespräche, an denen neben Vertretern der NEG und der Pinneberger Verkehrsbetriebe auch Torneschs damaliger Bürgermeister Roland Krügel teilnahm. Hinterher hieß es – aus heutiger Sicht fast prophetisch: 2020 könnten Züge rollen.

2017 wurden erste Gutachten, eine Machbarkeitsstudie und eine Kostenbetrachtung in Auftrag gegeben. Auch die NEG selbst sprach bei der Politik vor. Laut einem Gutachten des dänischen Büros Ramboll muss nach wie vor mit Kosten von 7,1 Millionen Euro gerechnet werden, wenn die Schienen der Trasse bis in die Uetersener City hergerichtet würden. Die Summe umfasst auch das Einrichten von Haltestellen. Zudem müssten für das Geld die Bahnübergänge mit moderner Sicherheitstechnik versehen werden.

Im Fall einer Wiedereinführung der Verbindung nach der Testphase könne laut NEG in weniger als zwei Jahren ein permanenter Pendelzug eingerichtet werden. Der Bahnbetrieb wäre dann in jedem Fall elektrisch. Das Unternehmen spielt sogar mit dem Gedanken, in weniger als fünf Jahren die Strecke bis nach Hamburg und Elmshorn auszubauen. Ob es dazu kommt, wird der Test zeigen.

Sechs Tage, drei Stationen – der Fahrplan

Von Donnerstag bis Dienstag (20. bis 25. Februar) dauert der sechstägige Testbetrieb der Norddeutschen Eisenbahn Niebüll GmbH (NEG) zwischen Uetersen und Tornesch. Es wird einen stündlichen Pendelverkehr auf der vier Kilometer langen Strecke zwischen den beiden Städten geben – mit Zwischenhalt an der Station Bierbahnhof.

In Uetersen beginnen die Abfahrtszeiten an den Werktagen um 5.12 Uhr. Jeweils eine Stunde später fährt die Bahn erneut Richtung Tornesch, und zwar bis zur letzten Abfahrt um 21.12 Uhr. Nur Sonnabend und Sonntag startet der Pendelverkehr erst um 6.12 Uhr, dafür dauert er eine Stunde länger – letzte Abfahrt ist 22.12 Uhr.

In Tornesch geht an den vier Werktagen (Do., Fr., Mo., Di.) um 5.38 Uhr der erste Zug. Letzte Abfahrt ist 21.38 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag beginnt der Pendelverkehr 6.38 Uhr und endet 22.38 Uhr. Die Fahrt dauert in jede Richtung elf Minuten. Während des Testbetriebs ist das Benutzen der Bahn (Kapazität: 70 Plätze) kostenlos.

Eine erste Bilanz des Testbetriebs wird am 27. Februar bei einer Bürgerversammlung im Rathaus Uetersen vorgestellt. Der Termin beginnt um 19 Uhr, er ist öffentlich.