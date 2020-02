Wedel. Eine 58 Jahre alte Frau aus Holm ist am Montagmittag bei einem Unfall in Wedel verletzt worden. Sie kam laut Polizeiangaben ins Krankenhaus. Wie schwerwiegend ihre Verletzungen sind, wurde zunächst nicht bekannt. Die Autofahrerin war mit ihrem Ford auf der B 431 zwischen Holm und Wedel unterwegs. In einer Rechtskurve kam das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug aus noch unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Es entstand Totalschaden. Die Feuerwehr rückte aus, um die Insassen zu befreien, musste aber nicht eingreifen.