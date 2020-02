Pinneberg. Nach einem Einbruch in die Bäckerei Dwenger in Pinneberg hat die Polizei einen 38 Jahre alten Mann aus Schenefeld festgenommen. Er wurde noch in den Büroräumen der Filiale an der Mühlenstraße von den Beamten überrascht. Nach Polizeiangaben hatte es der Täter nicht auf Backwaren, sondern offenbar auf die Tageseinnahmen der Bäckerei abgesehen.

Der Schenefelder hatte sich gegen 22 Uhr am Sonntagabend im rückwärtigen Bereich durch massive Gewalt Zutritt zu den Räumen der Filiale verschafft. Sein Tun blieb allerdings nicht unbemerkt, ein stiller Einbruchsalarm ging bei der Polizei ein. Die Leitstelle in Elmshorn schickte sofort alle verfügbaren Streifenwagen zum Tatort. Beamte postierten sich rund um das Gebäude, ehe weitere Polizisten mit der Durchsuchung der Räumlichkeiten begannen.

Der 38-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Er ist polizeibekannt. Die Staatsanwaltschaft beantragte den Erlass eines Haftbefehls. Das Ergebnis der Vorführung des Verdächtigen wird am heutigen Dienstag veröffentlicht.