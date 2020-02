Langeln. Drei Bühnen, 20 Bands und mehr als zwölf Stunden Musik: Freunde der Genres Metal, Punk und Rock dürfen sich auf eine gehörige Portion Dezibel beim Langeln Open Air 2020 freuen. Das Festival am Sonnabend, 11. Juli, geht im kommenden Sommer mit einer Mischung verschiedener Stilrichtungen in die elfte Runde.

Allen voran führt die österreichische Band Kaiser Franz Josef das Programm an. Die drei Jungs aus Wien haben nicht nur Billy Idol auf Europatour begleitet, sondern dazu von Rock am Ring bis Wacken Open Air bereits riesige Festival-Bühnen bespielt. Schon kurz nach ihrer Gründung im Jahr 2010 durften Kaiser Franz Josef ihr Talent als Support von AC/DC unter Beweis stellen.

Auch aus Dänemark gibt es mit den Jungs von Defecto gediegene Sounds aus den Metal-Gewässern zu hören. Die Band rund um Nicklas Sonne wurde vor zehn Jahren von niemand Geringerem als dem weltbekannten Metallica-Produzenten Flemming Rasmussen entdeckt und gefördert. Die Band Motorjesus aus Mönchengladbach sorgt beim diesjährigen Langeln Open Air für soliden Heavy Rock, Not Available und Tyna wiederum für satte Punkrock-Klänge.

Auch Nordlichter bringen im Juli das ansonsten eher beschauliche Langeln an der Krückau zum Beben: Mit unter anderem Fetty Bord, Tower Machine und More Than Raisins sind neben internationalen Bands auch lokale Gruppen vertreten.

Wer genug vom Headbangen, Pogo-Tanzen und Mitgrölen hat, braucht nicht weit zu gehen: Ein Campingplatz bietet kostenfrei Fläche zum Zeltaufschlagen. Mehrere Snack- und Getränkestände sorgen für das leibliche Wohl, darunter auch vegane und vegetarische Optionen. Erstmals gibt es in diesem Jahr eine dritte Bühne beim Festival. Mit Liegestühlen und einem ruhigeren Programm soll sie einen entspannten Gegenpol zu den anderen zwei Bühnen bieten, kündigt Sascha Ehler, Vorsitzender des Langeln Open Air, an. Seit 2010 hat sich der Verein die lokale und kulturelle Nachwuchsförderung zum Ziel erklärt.

Die Vorverkaufskarten sind sowohl online auf der Festival-Webseite als auch an drei Standorten erhältlich: Im Snickers Concept Store Kaltenkirchen (Küsterland 5) sowie in zwei Filialen der Bäckerei und Konditorei Kolls in Quickborn (Kieler Straße 87) und in Barmstedt (Marktstraße 2–10) gibt es Tickets zu kaufen – für Metalheads, Rocker, Punk-Fans und alle, die es noch werden möchten.