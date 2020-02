Kreis Pinneberg. Nach der Einführung der Gelben Tonne im XXL-Format sind schon gut 16.000 Exemplare im Kreis ausgeliefert worden. Die betreffenden Grundstückseigentümer, die alle im Norden des Kreises leben, können ihren Verpackungsmüll von sofort an darin entsorgen, teilt Herbert Schultze von der Gesellschaft für Abfallbehandlung (GAB) mit. Alle anderen würden bis Ende März/Anfang April die Gelben Tonnen erhalten, bis dahin müssen weiterhin die gelben Säcke genutzt werden. Von nächster Woche an wird der Ost-Kreis von Quickborn bis Rellingen bedient. Danach ab März der Süden mit Pinneberg und Wedel.

Von den bislang knapp 71.000 bestellten Behältern sind nach Schultzes Angaben 3875 in der kleineren 120 Liter-Größe. Damit sind es nun fast fünf Prozent der Eigentümer, die sich gegen die größere 240-Liter-Tonne ausgesprochen haben. Von denen sind bis jetzt 65.000 bestellt worden. 2025 Gewerbebetriebe und Mehrfamilienhäuser werden 1100-Liter-Container erhalten.

Wie berichtet, war es zuvor kreisweit zu lauten Protesten und einer Flut von Leserbriefen von Anwohnern gekommen, weil die GAB im Entsorgungsvertrag mit den Systembetreibern des Dualen Systems Deutschland (DSD) die 240-Liter-Tonne zum Standard erklären ließ. Vielen Pinnebergern waren diese Behälter zu groß, zu unzweckmäßig.

Die SPD-Kreistagsfraktion hat dies zum Anlass genommen, zu überprüfen, ob es weiterhin im Interesse des Kreises sei, solche weitreichenden vertraglichen Regelungen für die Abfallentsorgung von der GAB treffen zu lassen. Der Umweltausschuss hat eine Entscheidung darüber nun auf den Hauptausschuss übertragen. „Uns geht es im Kern darum, ob es nicht sinnvoller wäre, diese Entscheidung wieder der Politik zurückzugeben“, begründet SPD-Fraktionschef Hannes Birke diesen Antrag.

Auch er habe in seiner fast 50-jährigen Zugehörigkeit zum Kreistag noch nie so viele Zuschriften erhalten wie jetzt vor der Einführung der Gelben Tonnen. Darin hätten viele Bürger gefordert, dass die Kreispolitik sich in ihrem Sinne für verschiedene und vor allem kleinere Behältergrößen einsetzen sollte, erklärt Birke. „Wenn wir als Kommunalpolitiker von den Bürgern aufgefordert werden, darüber zu entscheiden, sollte die Entscheidungsgewalt auch wieder bei der Politik liegen.“

Das habe aber überhaupt nichts mit einem Misstrauen gegenüber der GAB zu tun, deren Gesellschafter der Kreis mit dem privaten Abfall-Konzern Remondis ist. Es gehe nur um die Frage, ob die Übertragung dieser Kompetenzen aus dem Jahre 2003 heute noch sinnvoll sei. Kreistagsabgeordneter Ole Korff hat im Umweltausschuss dazu gesagt: „Wir brauchen wieder eine klare Trennung zwischen dem Entsorgungsauftrag und den Vertragspartnern.“ Elke Schreiber (SPD) sagte: „Es geht nicht gegen die GAB, sondern um Vertragsangelegenheiten.“ Wobei der CDU-Abgeordnete Tobias Löffler diesem SPD-Vorstoß eine klare Absage erteilte: „Wir haben kein Interesse, an dieser vertraglichen Regelung etwas zu ändern.“

GAB-Chef Jens Ohde sieht diese Diskussion entspannt. Sollte der Kreis diese Entscheidungsbefugnis wieder an sich ziehen, wäre das aus seiner Sicht völlig in Ordnung. Aus Sicht der Kreisverwaltung wäre frühestens ab 2023 eine Neuregelung möglich. Solange gelte ohnehin der Entsorgungsvertrag der GAB mit dem DSD.

Unterstützung erhält die GAB vom Rentner Rolf Pattberg, der sich erst im Januar eine 120-Liter-Tonne bestellte hatte, die ihm von der GAB für Anfang April zugesagt wurde. „Dafür bin ich der GAB sehr dankbar.“ Zudem danke er dem Kreis, weil der seit zehn Jahren die Abfallgebühren nicht erhöht habe.