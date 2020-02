Elmshorn. Es wird viel gehustet. Beim Gespräch mit dem Abendblatt ist Ingo Appelt leicht erkältet. In zwei Wochen dürfte das Geschichte sein, dann will der in Essen geborene Komiker (52) in seinem neuen Programm „Staats-Trainer“ nur noch dem leicht weinerlichen, depressiven Mann von heute etwas husten. Vorab verrät Appelt schon mal, warum sich Männer warm anziehen müssen und Frauen den Sekt aufmachen dürfen.

Herr Appelt, erinnern Sie sich noch an Elmshorn?

Ingo Appelt: An die Städte, in denen ich auftrete, kann ich mich meist nur bruchstückhaft erinnern. Was hängen bleibt, sind die Leute. Waren die freundlich? Zurückhaltend? Frech?

Und wie war Elmshorn?

Man denkt, im Norden wären die Leute kühl. Dabei waren sie total warmherzig. Meine letzten beiden Shows mache ich nicht grundlos immer im Schmidts Tivoli in Hamburg. Da weiß ich, dass ich mit einem guten Gefühl nach Hause gehe. In Elmshorn geht es mir ähnlich.

Also ist der Norden das dankbarere Publikum?

Es hat eher etwas mit städtisch und ländlich zu tun, gern auch, ob die Leute katholisch sind. Bayern, Franken zum Beispiel – ganz schwierig. Da brauche ich schon eine halbe Stunde Aufwärmen, bis überhaupt was passiert. Da ist der Norden anders, der Norden lacht gern.

Was fällt Ihnen zum Kreis Pinneberg ein?

Ich habe da keine negative Assoziation. Es ist bei Hamburg und Pinneberg wohl wie bei Köln und Düsseldorf, irgendwer muss halt der Depp sein. Ich mag das eigentlich gar nicht, kenne das aber. Ich bin in Würzburg groß geworden, dort hieß es beim Nummernschild TBB eben immer Tausend Blöde Bauern. Das Herablassende von Städtern gegenüber dem Umland muss anscheinend so sein. Ich bin da kein Freund von.

Das heißt, Sie haben keinen Pinneberg-Witz?

Nein. Ich komme nicht aus der Ecke, ich lasse mir die lieber erzählen.

Dabei nennen Sie Ihr neues Programm ja vielsagend und weltmännisch „Der Staats-Trainer“ – was erwartet Besucher?

Es wird ein sehr lustiger Abend. Das stelle ich jetzt schon fest. Grundsätzlich will ich vor allem die Männer erziehen, denn männliche Frustration scheint mir ein Riesenthema zu sein. Das zeigt sich schon daran, dass ein Mann wie Donald Trump mit Männlichkeitsgedöns Wahlen gewinnt – ich bin Muschigrapscher, ich kann auf Menschen schießen und mir passiert trotzdem nichts. Da hängt doch einiges schief in der Männerwelt. Und das greife ich auf. Im Grunde rede ich einen Abend darüber, warum Männer daran verzweifeln, nicht mehr ihre Frauen schlagen und nicht mehr ungeniert ihre dicken Autos fahren zu dürfen. Ich nehme sie auf den Arm, aber auch mit. Kurzum: Ich bin der Martin Rütter (TV-Hundetrainer, Anm. d. Red.) der Männlichkeit.

Steht es denn so schlimm um die Männer?

Ich sehe, dass in Zeiten des Internets die Aggression steigt. In Berlin gibt es doch inzwischen sogar Wut-Räume. Da gehen Sie rein, kriegen einen Vorschlaghammer und hauen einen Fernseher kaputt. Es scheint also ein breites Bedürfnis nach Destruktion zu geben, und das ist vor allem männlich, aber auch ein kleines bisschen weiblich. Damit muss man therapeutisch arbeiten. Und das mache ich: eine Frustrationstherapie. Ich sage immer: Bei mir gibt es betreutes Wüten.

Wo ist die Frustration denn am größten?

Ob das nun die Kinder sind, die nerven, oder Greta, die jetzt alles verbieten will, oder der vegane Lebensstil, der die Fleischindustrie verkompliziert – ich nehme mich dieser Themen stellvertretend für die frustrierte Männerwelt an. Und die Leute gehen viel befreiter raus.

Sexismus sparen Sie aus?

Natürlich! Nicht! Männer zerbrechen ja inzwischen auch daran, dass sie Frauen nicht mehr ungeniert auf die Titten glotzen dürfen. Sie fühlen sich zurückgesetzt, weil sie ihrer Privilegien beraubt wurden. Ich versuche zu erklären, dass diese Entwicklung nicht nur schlechte Seiten hat.

Klingt nach mehr Spaß für Frauen.

Die gehen da recht feuchtfröhlich mit um, denn sie gewinnen ja, obwohl sie’s natürlich auch nicht leicht haben. Mittlerweile sind ja alle kurz vorm Burn-out. Und ich bin eben dafür da, allen mal den Frust aus dem Fell zu kloppen. Dazu gehört Ehrlichkeit, Boshaftigkeit und politische Inkorrektheit. Aber es macht Spaß. Es macht auch den Leuten Spaß.

Haben Sie auch Lösungen für den Missmut?

Man muss sich aktiv an der eigenen Selbstzerstörung beteiligen. Statt der Großartigste zu sein, sollten sich viele mal entspannen. Wir haben schon genug Stress und genügen uns selten selbst, deshalb darf man sich ruhig öfter an den Leitsatz erinnern: Man(n) kann nicht höher springen, als man pinkeln kann!

Überzeugt das die Leute?

Die Schlüsseleigenschaft ist doch Humor. Die Gelassenheit mitzubringen, auch mal über sich zu lachen. Gucken Sie sich doch die Hass- und Wutkommentare im Netz an. Geprägt von absoluter Humorlosigkeit. Weil sich heute alle so wahnsinnig wichtig nehmen. Dabei ist man mit all seinen Fehlern ja nicht allein.

Finden Sie sich da auch wieder?

Ich bin genauso. Ich bin so aufgestiegen, als Mann. Als dann „Weil ich ein Mädchen bin“ im Radio lief, habe ich schon gespürt, dass etwas passiert. Und dann habe ich mir übertrieben starke Frauen gesucht – das ging aber auch in die Hose, weil diese Frauen sehr dominant waren. Im Grunde betreibe ich seitdem öffentlichen Frustrationsabbau mit meinem Leben. Dabei habe ich viel gelernt.

Echt? Was denn?

Dass Affen wie Bonobos nicht so viel verkehrt machen. Die leben vegetarisch, sind matriarchalisch organisiert, also von Frauen geführt, und wohl deshalb so friedlich. Die Frage ist: Wenn unsere nächsten Verwandten so leben, wie konnten wir solche Bestien werden? Ich glaube, es liegt an der soldatischen Erziehung.

Die da wäre?

Gerade wir Männer sind doch konditionierte Soldaten – ein arbeitsloses Sicherheitsteam. Niemand braucht mehr den Typus knallharter, emotionsloser Beschützer, wir werden aber immer noch so herangezogen. Vermutlich, weil wir in den letzten paar hundert Jahren kaum etwas anderes gemacht haben, als Krieg zu führen. Mir geht das total ab.

Dabei wirken Sie immer so leicht reizbar.

Ob Sie’s glauben oder nicht: Ich bin ein nichtkriegerischer Mann. Das irritiert viele andere Männer, allen voran meine Söhne. Aber ich kann weder mit Ballerspielen noch mit Fußball etwas anfangen. Mich langweilt dieses ewige Kämpfen zu Tode.

Sagen Sie, der für seine bisweilen brachiale Bühnenperformance bekannt ist?

Ja, das reicht sogar bis in die Politik. Dieser kriegerische Ton! Allein das Wort Wahlkampf! Ich denke, es wäre an der Zeit, mal zusammen zu arbeiten statt sich dauernd zu bekämpfen. Ich denke da auch mit Grauen an meine Partei, die SPD. Das ist inzwischen ein vergifteter, missgünstiger, zerstörerischer Haufen! Wie dort Andrea Nahles rausgekloppt wurde, fand ich fast schon unmenschlich. Auch dort – ein einziges Bekämpfen. Das tut weh. Deshalb: Krieg muss weg!

Bei Ihnen ist von vielen Kriegsschauplätzen die Rede. Was beschäftigt Sie am meisten?

Das Vatersein. Meine Söhne sind 16 und 18, ich lebe überwiegend getrennt von ihnen und da frage ich mich – selbst ein Trennungskind – schon oft, ob ich das mit dem Erziehen hingekriegt habe. Ob ich den Jungs die Werte vermitteln konnte, die mir wichtig sind. Und grundsätzlich frage ich mich, ob wir es als Gesellschaft noch mal hinkriegen, Empathie zu entwickeln? Ob wir noch in der Lage sind, miteinander zu reden? Denn wir leben in Zeiten, in denen Kinder nebeneinanderstehen, um sich Sprachnachrichten zu schicken, ohne sich anzusehen. Zudem sorge ich mich ums Proletariat.

Ausgerechnet?

Ja, es gibt ja keine echte Arbeiterpartei mehr. Alles, was dem Proletariat bleibt, sind RTL und AfD. Ansonsten kümmert sich keiner mehr, und deshalb drehen wahrscheinlich auch so viele durch. Die Frage muss lauten: Wie wenden wir uns dieser Arbeiterschicht zu? Keiner fühlt sich wirklich verantwortlich, niemand nimmt sie mit. Meiner Meinung nach liegt das auch daran, dass in den Parteien selbst kaum noch Arbeiter sind. Akademiker kennen die Probleme des Proletariats nicht. Wie sollen sie die dann lösen?

Am Ende ist ihr Programm hochpolitisch?

Natürlich! Durchweg. Politik heißt Zusammenleben. Und das hat naturgemäß etwas mit Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun. Gucken Sie doch mal nach Finnland. Da regiert eine Koalition aus fünf Parteien, und alle haben Frauen an der Spitze. Ich weiß nicht, ob so etwas in Deutschland funktionieren würde, zumal unter Männern, die ja nach wie vor gern „trumpen“ und auf Krawall gebürstet sind. Aber gerade deshalb muss zumindest die Frage erlaubt sein, ob Frauen das in Deutschland nicht tendenziell besser hinkriegen würden.

