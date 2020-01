Barmstedt. Jens Herrndorff ist keiner, den es in die erste Reihe drängt. Und das, obwohl der Barmstedter in allem, was er anpackt, extrem erfolgreich ist. Seit 1993 ist Herrndorff Manager einer der bekanntesten deutschen Hip-Hop-Formationen – Fettes Brot. Seine Karriere im Musikgeschäft möchte er im Interview jedoch so wenig wie möglich thematisieren. „Ich habe mich in der Vergangenheit tatsächlich ganz bewusst zurückgehalten und die Künstler für sich und ihre Arbeit sprechen lassen.“ Es mag wie betontes Understatement wirken, doch man nimmt es ihm ab.

Herrndorf ist aufgeschlossen und nahbar. Wenn er spricht, gestikuliert er wenig, wirkt insgesamt gesettelt – und vor allem zufrieden. Neben seiner Managementtätigkeit ist der 50-Jährige auch als Fotograf gefragt. Ob Mode, Porträts oder Radsportfotografie – sein Portfolio umfasst ein breites Spektrum. Die Auswahl treffe er dabei nach Lust und Laune. „Demnächst fotografiere ich zum Beispiel die Hochzeit eines Bekannten und auch für den Barmstedter Sportverein.“

Seine Profession als Fotograf entdeckte er ausgerechnet während eines Sabbat-Jahrs mit Fettes Brot: „In freudiger Erwartung, mal ein Jahr nichts tun zu müssen“, sagt er und lacht. Doch Stillstand liegt ihm fern. „Mir wurde relativ schnell langweilig. Nach drei Monaten habe ich dann mit dem Fotografieren angefangen.“

Daneben ist Herrndorff ambitionierter Ausdauersportler und betreibt den Blog ichbinjetztvegan.de, auf dem er Tipps für den Weg in ein veganes Leben gibt, das er selbst seit fünf Jahren lebt. Vergangenes Jahr verschlug es ihn dann in die Politik. Seit September 2019 ist er Vorstandssprecher der Grünen im Kreis Pinneberg. Für das Amt, das er sich mit der Politikwissenschaftlerin Hildegard Bedarff teilt, investiert Herrndorff viel Zeit. „Wenn man es ernst nimmt, ist das schon ein erheblicher zeitlicher Aufwand. Definitiv mehr als ein Halbtagsjob“, sagt er.

Wie viele Stunden sein Tag hat? „Mit nur 24 Stunden komme ich nicht aus“, antwortet er mit einem Karl-Lagerfeld-Zitat. Doch nach einer Pause fügt er hinzu: „Aber es gibt Grenzen, natürlich. Da merkst du, so, jetzt reicht’s, und dann nehme ich mir auch die Auszeit.“ Seine Frau, mit der er in Barmstedt lebt, sei da ein gutes Regulativ: „Die holt mich dann manchmal ein bisschen zurück.“

Herrndorff spricht lieber über Inhalte als über sich

Herrndorff macht auch in seiner politischen Arbeit wenig Aufhebens um seine Person, hält sich im Hintergrund, will über Inhalte statt Personalien reden. Politisch interessiert sei er schon immer gewesen, sagt er. Für sein Lehramtsstudium in Kiel wählte er daher auch Politik als ein Fach. Was ihn viele Jahre später dazu gebracht hat, selbst politisch aktiv zu werden? „Da spielt viel mit rein. Die Diskussion über den Klimawandel, der zunehmende Rechtsruck in unserer Gesellschaft und auch das mangelnde Interesse von Menschen, sich politisch zu engagieren.“

Dem Politikverdruss wollte er etwas entgegensetzen. Die Diskussion vom Küchentisch verlagern. „Irgendwann habe ich so eine Energie in mir gespürt und mir gesagt, du kannst nicht immer nur reden, sondern musst was tun.“

Anfang 2018 trat der Fettes-Brot-Manager dann bei den Grünen ein. Als bürgerliches Mitglied sitzt er im Barmstedter Kulturausschuss. An seiner Partei schätze er die vielen Möglichkeiten, sich sehr früh auf unterschiedlichsten Ebenen einbringen zu können: „Bis zu den Parteivorsitzenden Robert und Annalena (Robert Habeck und Annalena Baerbock, Anm. d. Red.) sind alle ansprechbar, und du kannst Politik wirklich gestalten.“ Zurzeit sei es auch ein Schwerpunkt in der Arbeit der Kreisvorstandssprecher, neue Parteimitglieder einzubinden und sie mit Aufgaben zu betrauen.

„Das Spannende ist ja, dass wir als Grüne in einem permanenten Wachstumsprozess sind. Wir haben das große Glück, dass wir jede Woche neue Mitglieder aufnehmen können.“ 14 Ortsverbände gibt es im Kreis. Noch ist das Kreis-Spitzenduo unterwegs, um alle lokalen Grünen zu besuchen. Der Vorstand, der im September von sechs auf neun Köpfe angewachsen ist, sei jedoch nicht auf die Vorstandssprecher zu reduzieren, betont Herrndorff. „Wir haben auch sehr junge Mitglieder der Grünen Jugend im Vorstand und unterschiedlichste berufliche Hintergründe und Interessen. Ich finde, die Gesamtgemengelage macht’s.“

Begeistert von Elmshorns Klimaschutzplan

Und auch die Grünen im Kreis Pinneberg insgesamt mache für Herrndorff ihre Vielfalt aus – nicht nur die menschliche, sondern auch die städtebauliche. Von größeren Städten wie Elmshorn und Pinneberg über Mittelzentren bis hin zu kleinen Dörfern sei schließlich alles vertreten. „Wir versuchen, allen Belangen ein entsprechendes Gewicht zu geben, und spielen nicht Stadt gegen Land aus. Ich empfinde es als sehr angenehm, dass wir als Einheit funktionieren.“

Der Elmshorner Klimaschutzplan ist für ihn ein besonders gelungenes Beispiel kommunaler Politik: „Das ist wirklich mal ein ganzheitliches Konzept.“ Herrndorff glaubt, dass viele Lösungen bereits im Kleinen liegen. „Wir machen oft den Fehler, dass wir über Klimaschutz reden und dann vor diesem Berg an Aufgaben kapitulieren und uns fragen, was soll der Einzelne denn schon tun?“

Für ihn gelte es, Hemmnisse abzubauen und Menschen die Möglichkeit zu geben, Sachen auszuprobieren, um durch eigenes Erfahren festzustellen, „dass das, was oft als Verbot oder Einschränkung hingenommen wird, auch eine ganz bereichernde Erfahrung sein kann“. Experimente statt Verbote.

So würde Herrndorff beispielsweise gern ausprobieren, eine Barmstedter Hauptdurchfahrtstraße vier Wochen lang für den Autoverkehr zu sperren. „Wenn das rechtlich machbar ist, wäre das spannend, und nach diesen vier Wochen kann man gucken, ob das angenommen wurde oder nicht.“ Häufig fehle jedoch die Bereitschaft, sich auf solche Experimente einzulassen.

Weitere Themen, die den Barmstedter beschäftigen, sind der Ausbau von Carsharing im Hamburger Umland und Pendlerströme mithilfe der Digitalisierung zu verringern. „Damit haben wir die Möglichkeit, Arbeitsplätze nicht mehr nur lokal am Unternehmen vorzuhalten, sondern über Homeoffice oder Co-Working-Spaces Alternativen zu schaffen.“

In seiner politischen Arbeit sei es ihm wichtig, ansprechbar zu sein und über politische Prozesse aufzuklären. „Menschen fehlt oft Wissen darüber, wie Politik funktioniert und wie man Zugang zur Politik findet.“ Auch im Hamburger Bürgerschaftswahlkampf will der Kreisverband aktiv werden: „Wir warten jetzt noch auf Anrufe aus Hamburg, und dann sind wir bereit, Katharina Fegebank nach Kräften zu unterstützen.“

Musikmanager, Fotograf, Blogger, Kommunalpolitiker – auf die Frage, was er beruflich macht, antworte Herrndorff mittlerweile mit „Medienunternehmer“. Die Frage, ob es ihn irgendwann auch in die Bundespolitik ziehen könnte, verneint er nicht sofort. „Ich habe sehr großen Respekt davor, was Bundestagsabgeordnete leisten.“ Für ihn sei es jedoch viel zu früh, sich mit so einer Frage zu beschäftigen. Aber: „So was kann ja sehr schnell gehen bei den Grünen.“