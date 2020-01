Rellingen. 250 unterschiedliche Musiker haben in den 35 Jahren, in denen das Rellinger Maifestival besteht, bereits mehr als 100 Konzerte in der Barockkirche gespielt. Noch immer leitet der Geiger Lutz Leskowitz das kleine Kammermusikfestival, das in diesem Jahr vom 15. bis zum 17. Mai geht. Aber Moment: Schon einen Tag zuvor geben junge Musiker ein Auftaktkonzert – als ideale, Generationen übergreifende Einstimmung auf die drei Hauptkonzerte, gespielt von 16 wunderbaren Musikern.

Michael Schopf vom Verein zur Förderung der Musik an der Rellinger Kirche ist glücklich, dass das Festival so erfolgreich bestehen konnte. Das liege am treuen Publikum und am Leiter Leskowitz, denn der habe so gute Beziehungen in die internationale Szene, dass die Summe der ihm bekannten Musiker einem Clan ähnele: „Auf diese Weise gelingt es ihm immer, richtig klasse Musiker zu engagieren, die wir andernfalls überhaupt nicht finanzieren könnten“, so Schopf.

Doch die erprobten Musiker-Bande machen es möglich. Gesamtkosten: 50.000 Euro. Zwei Drittel werden über den Kartenverkauf eingenommen, der Rest kommt zusammen durch Anzeigenverkauf, das Geld von Förderern und einen Defizitausgleich durch die öffentliche Hand. Über die Jahre hat das Mini-Festival seinen familiären Charakter bewahrt: „Die Hälfte der Musiker ist privat untergebracht“, sagt Schopf stolz.

Im letzten der drei Konzerte am 17. Mai, 19 Uhr, wird der Jubilar des Jahres, Ludwig van Beethoven, bedacht, jedoch sind die ausgewählten Sonaten, Septette, Märsche oder Quintette musikalisch teilweise sehr weit voneinander entfernt, sagt Kantor Oliver Schmidt.

Das erste Konzert am 15. Mai, 19 Uhr, steht unter dem Titel „Barock und mehr“, und in der Tat hat Vivaldi nicht viel mit Camille Saint-Saens gemeinsam. Einen programmatischen roten Faden zu finden, ist nicht möglich. Das liegt daran, dass „kurzfristig noch Ideen der Musiker dazukommen“, sagt Schmidt. „Ich würde empfehlen, jedes Stück einzeln wahrzunehmen, denn es ist spannend, sich darauf einzulassen“, sagt er. Förderer Michael Schopf findet gar, diese Art der Abwechslung habe einen höheren Erlebnischarakter. Am 16. Mai, 19 Uhr, steht dann „Große Romantik“ im Mittelpunkt.

Damit es gelingt, auch jüngere Leute als Publikum zu gewinnen, haben Schopf und der Verein Little Opera, der musikalischen Nachwuchs ausbildet, eine Kooperation gestartet: „Daraus erhoffen wir uns eine Win-win-Situation“, so Schopf – einen Gewinn für alle.

Vor dem Preisträgerkonzert der Jugend am 14. Mai, 19 Uhr, findet vom 24. bis 26. April ein Wettbewerb für Kinder auf jedem Niveau und mit jedem Instrument statt. Die jeweiligen Gewinner erhalten entweder einen Meisterkurs oder dürfen ein Konzert in der Elbphilharmonie besuchen. „Wir wollen etwas bewirken in den Kindern: Motivation, Freude und Kontakte unter Gleichgesinnten“, sagt Pianistin Simone Anders vom Verein Little Opera.

Maifestival: Fr, 15.5. bis So 17.5., jeweils 19 Uhr, Karten 15–39 Euro, Rellinger Kirche, Hauptstraße 27a. Auftaktkonzert Maifestival Young: Do 14.5., 19 Uhr, Karten 10, erm. 7 Euro, alle Karten über Reservix buchbar.