Elmshorn. Ernsthermann Kölln sen., langjähriger Chef der Kölln-Werke in Elmshorn, ist tot. Er ist am Dienstag, 28. Januar, im Alter von 96 Jahren im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Das teilte das Unternehmen Peter Kölln GmbH & Co. KGaA am Donnerstag mit. „Die Geschäftsführung und die Belegschaft haben die Nachricht mit großer Betroffenheit aufgenommen“, heißt es in dem Schreiben. Er hinterlässt seine Ehefrau Elfi Kölln, geborene Mangels, sowie seine beiden Kinder Anke Kölln und Ernsthermann Kölln jr., zehn Enkel und zehn Urenkel.

Ernsthermann Kölln sen. prägte von 1956 bis 1998 als alleiniger Inhaber der Peter Kölln GmbH & Co. KGaA die geschäftliche Ausrichtung des traditionellen Familienunternehmens, das heute mit seinen Frühstücksprodukten wie Müsli und Haferflocken und den im Laufe der Zeit zugekauften Marken wie Biskin, Mazola, Palmin und Livio in rund 40 verschiedene Länder importiert. Er führte die Firma aus der Nachkriegszeit in das moderne Industriezeitalter. So war er neben der Einführung moderner Technologien maßgeblich verantwortlich für das heutige Erscheinungsbild des Firmensitzes in Elmshorn.

Ernsthermann Kölln aus Elmshorn starb im Alter von 96 Jahren.

Foto: Peter Kölln

Bereits 1962 ließ er das charakteristische Kontorgebäude an der Westerstraße errichten; 1965 erfolgte der Bau von Silo III. Besonders am Herzen lagen Ernsthermann Kölln sen. zeitlebens seine Mitarbeiter, die er größtenteils persönlich kannte. 1998 übergab er die Geschäftsführung des 1820 gegründeten Familienunternehmens an seinen Schwiegersohn, Prof. Dr. Hans Heinrich Driftmann (1948–2016), blieb dem Unternehmen aber bis 2015 als Vorsitzender des Aufsichtsrates eng verbunden. Pflichtbewusst ließ er es sich bis ein Jahr vor seinem Tod nicht nehmen, beinahe täglich persönlich im Betrieb vorbeizuschauen. Von 2015 bis zu seinem Tode war er Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates.

Nach dem Krieg steigt er ins Familienunternehmen ein

Ernsthermann Kölln sen. wurde am 24. März 1923 in Elmshorn als zweiter Sohn von Peter und Else Kölln geboren. In Erinnerung an seine im Ersten Weltkrieg verstorbenen Onkel Ernst-Hermann Kölln und Bernhard Rissom wurde er im März 1938 in der Sankt Nikolai-Kirche zu Elmshorn auf die Namen Ernsthermann Bernhard getauft. Im Jahre 1948 heiratete er Elfi Mangels und wurde in den folgenden Jahren Vater vierer Kinder: Anke Kölln (geboren 1935), Peter Kölln (1949–2018), Gesche Kölln, später Driftmann, (1951–2018) und Ernsthermann Kölln junior (geboren 1951).

Nachdem sein Bruder Peter als Soldat im zweiten Weltkrieg gefallen war, wurde Ernsthermann Kölln sen., der 1945 aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, Teilhaber des Familienunternehmens und führte nach dem Tod seines Vaters im Dezember 1956 als alleiniger Firmeninhaber die Geschäfte der Peter Kölln GmbH & Co. KGaA. Ernsthermann Kölln sen. war seiner Heimat Schleswig-Holstein, insbesondere Elmshorn, sehr verbunden. Er förderte verschiedene wohltätige Organisationen, unter anderem die Ernst-Hermann-Kölln-Stiftung der Bismarckschule in Elmshorn. 1990 wurde er Ehrenritterkreuzträger des Johanniterordens.

Die Peter Kölln GmbH & Co. KGaA stellt seit 1820 Nahrungsmittel her, bekannt ist sie vor allem durch Haferflocken. Nach sechs Generationen der Familie Kölln wird die Haferflocken-Dynastie seit 2015 von Christian von Boetticher (CDU), ehemaliger Landwirtschaftsminister Schleswig-Holsteins, geführt, um es zu einem späteren Zeitpunkt an die siebte Generation der Familie zu übergeben, an Ernsthermann Köllns sen. Enkeltochter Friederike Driftmann (Tochter von Gesche Driftmann und dem 2016 verstorbenen Hans Heinrich Driftmann) als Hauptgesellschafterin. Wann das sein wird ist noch offen.

Mit seinen 335 Mitarbeitern sowie 30 Auszubildenden erwirtschaftet die Firma einen Jahresumsatz von knapp 129 Millionen Euro. In diesem Jahr wird das Unternehmen, das insbesondere mit seinen Köllnflocken deutschlandweit bekannt ist, 200 Jahre alt.

Die Trauerfeier zu Ehren Ernsthermann Köllns sen. findet am Donnerstag, 6. Februar, um 13 Uhr in der St. Nikolai-Kirche zu Elmshorn statt.