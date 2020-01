Wedel. Die Regio Kliniken schließen ihren Standort in Wedel. In einer am Mittwochnachmittag verschickten Mitteilung ist von einer „Verlagerung des Wedeler Behandlungsangebots“ die Rede. Wörtlich heißt es darin: „Die in Wedel ansässigen Abteilungen für Geriatrie, Pneumologie, Palliativmedizin sowie die geriatrische Tagesklinik sollen im Sommer 2020 an die Standorte Elmshorn und Pinneberg verlegt werden.“ Das bedeutet, dass der Standort vor dem Aus steht.

Die Entscheidung ist am Mittwoch im Aufsichtsrat gefallen. Er sei der Einschätzung der Geschäftsführung zur Situation des Standortes Wedel gefolgt. In der Mitteilung der Regio-Kliniken heißt es weiter: „Obgleich umfassender Herausforderungen wurde der Klinikstandort Wedel in den vergangenen Jahren mittels unterschiedlicher medizinstrategischer Konzepte gehalten und ein hochwertiges Angebot geschaffen. Die jüngsten bundespolitischen Vorgaben und der durch sie verschärfte Fachkräftemangel führen jedoch dazu, dass der Betrieb des Klinikums in Wedel nicht zukunftsfähig ist.“ Für den Großteil der Mitarbeiter, die bisher dort beschäftigt sind, gehe die Maßnahme mit einem Wechsel an die Standorte Elmshorn und Pinneberg einher.

"Die Stadt Wedel nimmt die Entscheidung der Regio-Kliniken GmbH mit großem Bedauern zur Kenntnis", sagt Bürgermeister Niels Schmidt. "Auch wenn sich der Fokus der klinischen Gesundheitsversorgung der Wedelerinnen und Wedeler bereits seit längerem nach Pinneberg und Rissen verlagert hat, endet hier doch die Tradition eines Krankenhauses in Wedel für Wedel."

Wedel war bei der Notfallversorgung längst bedeutungslos

Die „Fokussierung“ von Abteilungen in Elmshorn und Pinneberg bedeute für Patienten ein umfassenderes diagnostisches und therapeutisches Angebot, kürzere Wege zwischen den Abteilungen sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Spezialisierungsmöglichkeiten und attraktivere Arbeitsplätze in größeren Teams. Und: „Die Kliniken in Elmshorn und Pinneberg verfügen über eine deutlich bessere Verkehrsanbindung für Rettungswagen, Patienten und auch für viele Mitarbeiter.“ Da das Klinikum Wedel nicht mehr an der Notfallversorgung teilnehme, spiele es diesbezüglich für die Bevölkerung keine Rolle.

Angela Bartels, Geschäftsführerin der Regio Kliniken, hatte bereits im Mai 2019 vor dem Hauptausschuss des Kreistages mehr als deutlich gemacht, dass das Krankenhaus in Wedel keine lange Zukunft mehr habe. Es sei zu unwirtschaftlich und komme nicht aus den roten Zahlen heraus. Kreispolitiker hatten daraufhin prophezeit, dass der Standort wohl innerhalb von ein bis zwei Jahren geschlossen werde.