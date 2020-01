Kreis Pinneberg. Den mageren Jahren sind jetzt offenbar sechs fette Jahre gefolgt bei der Sparkasse Südholstein. Vorstandschef Andreas Fohrmann präsentierte am Mittwoch hochzufrieden eine Jahresbilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr voller guter Ergebnisse. Zum sechsten Mal in Folge sei das größte Kreditinstitut der Region weiter gewachsen, sagte er. Allein die Bilanzsumme ist um gut eine halbe Milliarde Euro auf nunmehr 5,7 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn vor Steuern sei mit 40 Millionen Euro sogar „ein neues Rekordergebnis“.

Das dürfte die vier an der Sparkasse beteiligten öffentlichen Gewährsträger - die Kreise Pinneberg und Segeberg sowie die Städte Neumünster und Uetersen – und deren Kämmerer ebenfalls freuen: „Wir haben darauf zehn Millionen Euro an Gewerbe- und Körperschaftssteuern bezahlt“, sagte Vorstandschef Fohrmann in der Zentrale in Neumünster.

Von dem einst dringend benötigten Stützungsgeld vom Giroverband und der Haspa-Holding in dreistelliger Millionenhöhe seien in den vergangenen fünf Jahren 200 Millionen Euro zurückgezahlt worden, erklärte Vorstand Eduard Schlett. Was jetzt an Fremdkapital noch übrig ist, sei „überschaubar“ und an keine Rückzahlungsfristen gebunden, frohlockte Vorstandschef Fohrmann.

Motor des Wachstums seien sowohl die Einlagen der Kunden wie auch die Kreditvergabe gewesen, die um sechs beziehungsweise zehn Prozent auf jeweils rund 4,5 Milliarden Euro angewachsen sind. Bei den Einlagen werden angesichts der extrem niedrigen Zinsen die Wertpapierdepots immer wichtiger, die allein um 16 Prozent auf den neuen Höchststand von einer Milliarde Euro gestiegen sind. „Immer mehr Menschen möchten ihr Geld lieber in Aktien und Wertpapiere anlegen, weil es sonst von der Inflation aufgefressen wird“, erklärte Fohrmann. Die Berater der Sparkasse würden diese Geldanlage verstärkt empfehlen.

Bei der Kreditvergabe gebe es keinerlei Beschränkungen. Im Gegenteil. Allein drei Milliarden Euro seien direkt in die regionale Wirtschaft geflossen, die so Arbeitsplätze und Standorte hätte sichern können. Zudem sei ein völlig neues Angebot bei der Eigenheimfinanzierung für die Häuslebauer sofort bei der Sparkasse Südholstein positiv eingeschlagen. Seit etwa einem Jahr verkauft die Sparkasse nicht nur ihre eigenen Hauskredite an die Kundschaft. Sie vergleicht auf Wunsch aus 100 verschiedenen Kreditangeboten, sodass sich der Kunde selbst das beste davon aussuchen kann. Allein 1000 neue Eigenheimbesitzer hätten dieses Angebot genutzt und Immobilienkredite im Wert von 180 Millionen Euro damit erlöst. Wobei sich nach Aussage Fohrmanns die meisten von ihnen dann doch für das Produkt der Sparkasse entschieden hätten.

Dreiviertel der 140.000 Sparkassenkunden nutzten inzwischen regelmäßig das Onlinebanking. Rund 1000 Kunden riefen zudem täglich an. „Die sind sonst alle in die Filiale gekommen.“ Künftig werden sie nur noch aus zwei statt sechs Kontomodellen auszuwählen brauchen. Vier Modelle werden abgeschafft, was zu mehr Transparenz und Übersicht führen soll. Das All-inclusive-Konto für 9,90 Euro im Monat werde auch nicht teurer, versicherte Fohrmann. Auch die Zahl der 28 Geschäftsstellen bleibe unverändert. Sieben Orte werden von Geldtransportern einmal wöchentlich mobil angefahren, unter anderen Ellerbek, Brande-Hörnerkirchen und Henstedt-Ulzburg.

Von April an steigt die Sparkasse auch in das Rabattgeschäft ein. Wer bei 50 regionalen Anbietern einkauft, die bislang geworben wurden, oder online Produkte bei Saturn, Rewe oder Aldi einkauft, erhalte durchschnittlich 3,5 Prozent der Summe direkt auf sein Konto zurück. Er müsse sich dafür nur einmal registrieren lassen, so Fohrmann.