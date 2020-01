Barmstedt. Richter, Staatsanwältin und Verteidiger – im Fall des Barmstedter Messerstechers Marek K. gehen ihre Ansichten weit auseinander. Während die Verteidigung die beinahe tödliche Attacke vom 22. April 2019 als gefährliche Körperverletzung betrachtet und eine Bewährungsstrafe für realistisch hält, gehen Gericht und Anklagebehörde nach wie vor von einem versuchten Totschlag aus und halten eine Bewährung für ausgeschlossen.

Trotz der Differenzen probierten es die Verteidiger am Mittwoch, dem mittlerweile neunten Prozesstag, mit einem Antrag auf Aussetzung des Haftbefehls. „Eine weitere Fortsetzung der U-Haft ist nicht gerechtfertigt“, meint Verteidiger Michal Jedrzejewski. Der 24-jährige Angeklagte befinde sich seit neun Monaten ununterbrochen in Haft, er habe eine Meldeadresse und einen festen Arbeitsplatz in Deutschland, sodass keine Fluchtgefahr gegeben sei – und die Straferwartung stehe in keinem Verhältnis zur Länge der Untersuchungshaft.

Jedrzejewski machte nochmals deutlich, dass aus seiner Sicht eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags nicht mehr zur Debatte stehe. Der Messereinsatz habe nur ungefährliche Körperregionen treffen sollen, zudem habe sein Mandant den Angriff sofort gestoppt, als er das Blut beim Opfer Leo M. (22) gesehen habe. „Die schweren Verletzungen des Opfers waren zunächst für keinen der Beteiligten sichtbar. Wenn er gewollt hätte, hätte mein Mandant die Tat vollenden können. So liegt ein strafbefreiender Rücktritt vor.“

Angeklagter konnte sich angeblich nicht an Messerstiche erinnern

Ob die Kammer dieser Auffassung folgt, entscheidet sich am 19. Februar. Dann wird verkündet, ob der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wird. Auch die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und der Verteidigung werden erwartet. Als letzte Zeugen wurden jetzt zwei Beamte der Mordkommission gehört, die den Angeklagten, das Opfer und mehrere Zeugen nach der Tat vernommen hatten.

Dabei berichtete Nils O. (44), dass Marek K. sich nach seiner Festnahme über seine Lage nicht im Klaren war. „Er fragte, ob er zur Nachtschicht antreten kann und wieder in seine Wohnung darf. Ich habe ihm klar gemacht, dass er einem Haftrichter vorgeführt und Untersuchungshaft beantragt werden soll.“ Daraufhin habe Marek K. geweint und gefragt, ob er etwas für das Opfer tun könne.

Bei der polizeilichen Vernehmung habe der Angeklagte angegeben, sich nicht an die Messerstiche erinnern zu können. „Ich habe ihm gesagt, dass ich das für unglaubwürdig halte“, so der Zeuge. Wohl nicht zu Unrecht: Am Mittwoch ließ Marek K. erstmals durch seine Verteidiger erklären, sich doch an den Angriff zu erinnern – allerdings nur an einen der Stiche ins Bein, nicht an die Bauchstiche. Professor Arno Deister, der als psychiatrischer Sachverständiger dem Prozess beiwohnt, hörte der schriftlichen Einlassung aufmerksam zu. Er hat den Angeklagten mehrfach in der Haft untersucht – und kommt zu dem Schluss, dass bei dem 24-Jährigen keine psychiatrische Diagnose vorliegt.

Gutachter rät zu Alkoholentzug an

Seine Einsichtsfähigkeit sei gegeben gewesen, seine Steuerungsfähigkeit jedoch erheblich eingeschränkt. „Es lag eine Alkoholintoxikation vor“, so der Gutachter. Marek K. habe zur Tatzeit 2,61 Promille Alkohol im Blut gehabt und sei einen derart hohen Wert nicht gewöhnt gewesen. Bei dem Angeklagten liege eine Alkoholabhängigkeit vor, die unbedingt therapiert werden müsse.

Er habe sehr an seiner Ex-Freundin Regina S. (19) gehangen, habe die Trennung einige Monate vor der Tat ebensowenig verwunden wie die abfälligen Kommentare der jungen Frau über seine sexuelle Leistungsfähigkeit. Der Angeklagte sei davon ausgegangen, das Regina S. zur Tatzeit sexuelle Kontakte zu gleich zwei Männern unterhalten habe, und er sei stocksauer gewesen, als er in der Tatzeit von einer Scheunenfete nach Hause kam und seine Ex-Freundin entgegen der Absprache mit zwei Männern in der noch gemeinsam bewohnten Wohnung vorfand.

Deister: „Ohne Therapie und im Fall einer ähnlich engen Bindung an eine Frau kann so etwas wieder passieren.“