Elmshorn. Kaum hat es ein bisschen geschneit, da liegt schon ein Streifenwagen im Straßengraben: Beamte des Polizei-Autobahnreviers Elmshorn sind am Dienstagabend auf dem Weg zu einer Unfallstelle selbst verunglückt. Ihr E-Klasse-Mercedes kam gegen 22.15 Uhr bei Elmshorn von der Fahrbahn der A 23 ab und rutschte in den Graben. Die beiden Insassen wurden zum Glück nicht verletzt, der Schaden am Auto hält sich augenscheinlich in Grenzen.

Polizisten als Opfer des ersten Mini-Wintereinbruchs in dieser Saison? Die Pressestelle der Polizei dementiert. Das sei kein Glätteunfall gewesen, die Beamten seien vielmehr von Rehwild ausgewichen. Die Fahrbahn sei auch nicht glatt, sondern feucht gewesen. Nennenswerte Glätteunfälle habe es im Kreis Pinneberg nicht gegeben.