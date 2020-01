Wedel. Die Wedeler Musiktage warten in diesem Jahr nicht nur mit einem neuen Programm, sondern auch mit einem neuen musikalischen Leiter auf: Matthias Dworzack hatte die Leitung im vergangenen Jahr von Mathias Christian Kosel übernommen – und sich einiges vorgenommen.

Dem heimatverbundenen neuen Festival-Chef ist es dabei ein Anliegen die vielschichtige und spannende Musikszene in Wedel noch ausführlicher einzubinden. Der große Schwerpunkt liegt in diesem Jahr daher auf den Wedeler Musik- und Kulturschaffenden.

Weiterer Neuzugang bei den Musiktagen

Dabei ist der künstlerische Leiter des Musikfestivals nicht der einzige Neuzugang, mit Jürgen Groß wurde auch die Leitung der städtischen Musikschule neu besetzt. Der Konzertmeister des „Elbipolis Barockorchester Hamburg“ wird am 22. März von 17 Uhr an im Rist Forum mit dem Konzertabend „Primavera in Musica“ sein Debüt-Konzert in Wedel geben.

Das Ensemble, das seinen Namen der Hansestadt entlehnt hat, hat sich auf nationalen Bühnen bereits einen festen Platz erspielt: ob beim Schleswig-Holstein Musikfestival oder in der NDR-Reihe „Das Alte Werk“. Aber auch international waren die Barockspezialisten bereits unterwegs – von Brasilien über Stockholm bis Brüssel.

Auch Jugendliche sollen angesprochen werden

Neben dem Orchesterkonzert bietet Konzertmeister Jürgen Groß am 21. März ab 11 Uhr den Workshop „Erlebnis Barockmusik“ in der Musikschule Wedel an. Mit den beiden Programmpunkten wollen Groß und Dworzack auch das jüngere Publikum für „Alte Musik“ begeistern. Der Pianist Grigory Gruzman lädt am 21. und 22. März bei seinem „Meisterkurs Klavier“ im Musikzentrum Schulauer Hof ebenfalls zum Mitmachen ein. Der Kurs richtet sich an Jugendliche und Erwachsene zwischen 16 und 35 Jahren, die bereits eine Pianistenlaufbahn eingeschlagen haben oder sich auf dem Weg dorthin befinden. Zuhörer können für 10 Euro dazustoßen. Gruzman wird zudem mit der Pianistin Alina Bercu am 21. März um 19.30 Uhr einen Klavierabend mit Werken von Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin und Sergej Rachmaninow im Rist Forum präsentieren.

Auftakt macht die Wedeler Chornacht

Eine neue Kulisse im Theater Wedel erwartet die Gäste beim Konzeptkonzert „Is that all there is?“ von Rings & Strings. Das Trio wird am 27. März Werke von Franz Schubert, Johannes Brahms oder John Lennon in außergewöhnlicher Weise erklingen lassen. Eine weitere Neuerung wird in diesem Jahr das Konzert der Preisträger des „Podium Junge Musik: Musikpreis Rotary Club Wedel“ am 25. März im Rist Forum sein – um 19.30 Uhr betreten junge Musiker die große Bühne.

In Zusammenarbeit mit der Rist-Gesellschaft ist das Literarische Konzert „Den Frieden dichten – Johann Rist und das Treffen in Telgte“ entstanden, das am 28. März um 19.30 Uhr im Rist Forum aufgeführt wird. Den Festival-Auftakt bildet am 20. März die Wedeler Chornacht, in der ab 19.30 Uhr verschiedene Chöre aus dem Kreis den Frühling begrüßen. Zum Abschluss der Wedeler Musiktage darf auch in diesem Jahr das Jazz-Frühstück mit Elbsound Five am 29. März um 10 Uhr im Restaurant Elbe1 nicht fehlen – doch auch hier darf mit etwas Neuem gerechnet werden.

Wedeler Musiktage 2020: Fr 20.3. bis So 29.3., Tickets zwischen 10 und 30 Euro, Infos unter www.wedeler-musiktage.de