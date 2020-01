Uetersen/Elmshorn. Die Dienstleistungsgesellschaft Verdi hat für Mittwoch, 29. Januar, die Busfahrer der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um zwei Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar. „Wir haben sicher eine starke Forderung. Allerdings haben die Verkehrsunternehmen bereits jetzt Schwierigkeiten, insbesondere junge Menschen für eine Tätigkeit im ÖPNV zu begeistern“, sagt Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete. „Ein höherer Lohn kann ein Argument für einen Wechsel in den ÖPNV sein“, so Pliete weiter.

Betroffen sind vor allem Verbindungen im Bereich Uetersen und Elmshorn, hingegen keine Fahrten, die von den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) durchgeführt werden.

Notfallfahrplan für Schüler

Für Schüler gibt es einen Notfallfahrplan, den Gewerkschaft und KViP abgestimmt haben:

Die Linie 6505 fährt um 6.47 Uhr von Kölln-Reisiek, Waldweg, zur KGSE in der Fröbelstraße in Elmshorn, um 7.44 Uhr von Elmshorn, Panjerstraße, zur KGSE in Elmshorn und um 13.26 Uhr von Elmshorn, Ramskamp zum Friedhof in Kölln-Reisiek.

Die Linie 6506 fährt um 6.48 Uhr von Seester, Dorfstraße (West), zur Schule Langelohe in Elmshorn, um 7.33 Uhr von Seester, Dorfstraße (West), zur Grundschule in Seester, um 13.26 Uhr vom Bussardweg in Elmshorn zur Dorfstraße (West) in Seester und um 13.57 Uhr von der Dorfstraße (West) in Seester zur Grundschule (Ost).

Die Linie 6507 fährt um 7.17 Uhr von Raa-Besenbek, Spiekerhörn, zur KGSE in der Fröbelstraße in Elmshorn und um 13.21 Uhr wieder von der Fröbelstraße in Elmshorn zurück nach Spiekerhörn in Raa-Besenbek.

Die Linie 6543 fährt um 6.50 Uhr vom Thiensener Weg in Ellerhoop zum SZ Heederbrook in Barmstedt.

Die Linie 6660 fährt um 7.13 Uhr von Uetersen, Buttermarkt, zum Geschwister-Scholl-Haus in Uetersen und um 12.37 Uhr von der Friedrich-Ebert-Schule in Uetersen zum Buttermarkt zurück.

Die Linie 6665 fährt um 6.57 Uhr von Kamperrege, Siedlung, zum Geschwister-Scholl-Haus in Uetersen und um 13.27 Uhr von der Friedrich-Ebert-Schule in Uetersen nach Haselau.

Die Linie 6667 fährt um 7.21 Uhr vom Bahnhof Tornesch nach Uetersen, Seminarstraße und um 7.27 Uhr von Tornesch, Norderstraße, ebenfalls nach Uetersen, Seminarstraße. Um 13.16 Uhr fährt die Linie auch von Uetersen, Buttermarkt, zum Bahnhof in Tornesch.

Die Linie 6669 fährt um 6.38 Uhr und 7.40 Uhr von Appen, Unterglinde, zur Richard-Köhn-Straße in Pinneberg, um 7.37 Uhr von Appen-Etz, Denkmal, nach Appen, Unterglinde, um 7.14 Uhr von Appen, Pinnaubogen, nach Moorrege zum Schulzentrum, um 12.25 von dort zurück nach Appen, um 12.40 Uhr von Appen, Schule, zur Richard Köhnstraße nach Pinneberg und um 13.10 Uhr von dort zurück nach Appen.

Die Schülerbeförderung auf den Linien 6541, 6542, 6543 und 6544 im Großraum Barmstedt und die Linien 185, 285 und 594 sind vom Streik nicht betroffen.