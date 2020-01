Kreis Pinneberg. Mit einer Gedenkfeier in der Landdrostei, an der am Montagabend gut 120 Gäste teilnahmen, würdigte der Pinneberger Kreistag die 75. Wiederkehr der Befreiung des KZ Auschwitz. Kreispräsident Helmuth Ahrens erinnerte in seiner Ansprache an den Bundespräsidenten Roman Herzog, der 1996 den 27. Januar als „beständige Mahnung zur Erinnerung“ zum nationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialsmus erklärt hatte. Seitdem begeht der Kreistag diese Feierstunde, die die Chansonsängerin Anna Haentjens mit eindrücklichen Liedern und Gedichten musikalisch begleitete.

Mehr als eine Million Opfer allein im KZ Auschwitz – „Zahlen wie diese machen das ganze Ausmaß der Gräueltaten deutlich“, sagte Kreispräsident Ahrens. „Heute gedenken wir der Opfer dieser Gewaltherrschaft, wir gedenken all der ermordeten Juden Europas, der Sinti und Roma, der kranken und behinderten Menschen, der Homosexuellen und all derer, denen ihr Recht auf Leben durch die Nazis abgesprochen wurde.“ Er wolle aber auch an jene erinnern, die Widerstand leisteten und ihr Leben als Andersdenkende in dem Terrorregime verloren, „weil sie sich nicht beugten und ihre politische Überzeugung, ihre Moral und ihren Glauben nicht aufgaben“. Außer dieser unvorstellbar großen Zahl an Todesopfern habe die Nazi-Diktatur auch zu Millionen von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern und ungezählten zivilen Opfern geführt, sagte Ahrens. Der Gedenktag solle ein Tag des Erinnerns und des Lernens sein, forderte der Kreispräsident. Deshalb mache es ihn „tief betroffen, dass es heute immer noch Menschen gibt, die dieses finsterste Kapitel der deutschen Geschichte leugnen“. Eine Demokratie müsse „solche wirren Ansichten“ zwar aushalten können, so Ahrens. Aber angesichts dieses erlittenen Leids der so vielen Opfer sei es „dringend geboten, Intoleranz nicht zu akzeptieren“, sagte Ahrens und forderte: „Lernen wir aus unserer Geschichte, lernen wir, uns gegen die Intoleranz zu wehren. Wir müssen unser Vermächtnis, unsere Erinnerung an die Jugend weitergeben, damit wird der Verpflichtung Nachdruck verliehen, niemals zu vergessen.“

Den Satz grifft Haentjens auf, als sie Erich Kästners mahnendes Gedicht „Die Jugend hat das Wort“ von 1946 zitierte: „Ihr habt das wundervoll erledigt. Vor einem Jahr schriet ihr noch ,Heil!‘. Man staunt, wenn ihr jetzt ,Freiheit‘ predigt wie kurz vorher das Gegenteil.“