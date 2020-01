Pinneberg. Ein 85 Jahre alter Mann aus Pinneberg ist am Montag im Stadtteil Waldenau in einen Teich gestürzt und ertrunken. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10.45 Uhr. Das Gewässer befindet sich in der Nähe der Schülerschule. Laut einer Zeugin hatte der Senior seinen Rollator abgestellt, weil er sich setzen wollte. Er ging um den Rollator herum, verlor das Gleichgewicht und stürzte in den Teich. Drei Ersthelfer holten den Mann an Land. Ihre Reanimationsversuche blieben erfolglos.