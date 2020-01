Wedel . „Klägliches Versagen von Politik und Stadtverwaltung“: Investor Edmund Siemers legt seine Planung in Sachen Schulauer Hafen zu den Akten. Er hatte 2018 mit zwei Partnern ein Nutzungskonzept vorgelegt, um Leben in das grundsanierte und modernisierte Hafenbecken zu bekommen. Nun wirft er das Handtuch. Mehrfach reagiert er auf Kritik und Vorschläge von Politikern und aus dem Rathaus, bis nur noch ein „Mikrokonzept“ vorhanden war. Und er spürt keine Unterstützung mehr. „Eine großartige Idee ist zerredet worden.“

Rückblende: 2018 herrscht noch eitel Sonnenschein. Nach einer langen Suche mit europaweiter Ausschreibung sind die Wedeler bei Siemers sowie Stephan Bracker und Andreas Bätjer fündig geworden. Siemers lädt die Fraktionen in den Hamburger Spreehafen ein, wo er ein ähnliches Konzept verfolgt. „Alle waren begeistert“, erinnert er sich. Mitte 2018 stellen die Drei dann ihr Konzept im Planungsausschuss vor. Dort gibt es eine deutliche Mehrheit von rund 70 Prozent.

Der Plan: Traditionsschiffe, eine Pontonanlage, sogenannte Lieger sowie eine Anlegestelle für Wassertaxis sollen ihren Platz finden. Für einen Sportboothafen, wie am Anfang der Hafensanierung angedacht, sehen sie keinen Bedarf. Im nahen Hamburger Yachthafen sind schon genügend Liegeplätze frei. In zwei Abschnitten wollten sie das Konzept realisieren. Investitionssumme: eine Millionen Euro.

Es gab schon damals Kritik. Mehr öffentliche Zugänglichkeit, einen kommunalen Schlengel, Raum für Tages- und Gastlieger und eine ganzjährige Nutzung wird aus den Reihen der Fraktionen gefordert. Zudem soll abgewartet werden, bis die Baumängel an der Ostmole beseitigt sind. Siemers und seine beiden Partner zeigen sich offen.

Der Wedeler Edmund Siemers hat seine Pläne für den Schulauer Hafen zurückgezogen.

Foto: Privat

Zum Knackpunkt entwickelt sich dann die im Konzept vorgesehene Anbindung an die Ostmole. Dort befindet sich der geplante Kiosk und das Hafenmeisterhäuschen, das mitgenutzt werden sollte. Von Seiten der Stadtverwaltung und aus der Politik kommt für die Hamburger überraschend eine Anbindung an die Westmole ins Gespräch. „Das war für uns ein K.-o.-Kriterium“, so Siemers. Im Kiosk sollten zum Beispiel Tickets für das Wassertaxi verkauft werden.

Im Februar 2019, da war schon der Wassertaxi-Betreiber Andreas Bätjer ausgestiegen, wird ein deutlich reduziertes Konzept mit teilweiser Anbindung über die Westmole von den beiden verbliebenen Interessenten vorgelegt. Doch im Planungsausschuss wurde ohne Ergebnis diskutiert. Im Verlauf des Jahres gibt es weitere Gespräche mit der Verwaltung und Politik, jedoch ohne Ergebnisse. Stephan Bracker stieg aus, Siemers war damit der letzte Hafen-Mohikaner.

Siemers stört, dass sie in Wedel immer als Unternehmergruppe und Investoren bezeichnet worden sind. „Mit dem Hafen kann man kein Geld verdienen. Wir wollten es aus Leidenschaft machen“, sagt er. Sauer aufgestoßen ist Siemers auch, dass die SPD zu einem Bürger-Dialog Hafen am 30. Januar einlädt, auf ihrer Website kund tut, dass der Bürgermeister und der „Polizeichef“ kommt, aber der damals noch potenzielle Hafenbetreiber keine Einladung erhielt. Wie bei der SPD gibt es auch in der WSI starke Bedenken gegen die Pläne.

Als Reaktion auf die Absage fährt der Grüne Fraktionssprecher Olaf Wuttke schweres Geschütz gegen Bürgermeister Niels Schmidt, den Vorsitzenden des Hafenrates und seinen Stellvertreter, Kay Burmester (CDU) und Martin Schumacher (FDP), auf. Sie hätten es abgelehnt, ihn, Wuttke, an den Gesprächen mit den Investoren zu beteiligen. „Diese unrepräsentative Troika hat nun den Karren gegen die Wand gefahren“, so Wuttke.

Burmester wehrt sich: „Ich kann das nicht nachvollziehen.“ Er vermutet, Wuttke will mit der Presseerklärung „in der Öffentlichkeit punkten. Schumacher ergänzt: „Das stimmt alles nicht.“

Burmester verweist darauf, dass die CDU den Prozess „positiv begleitet“ hat und bedauert, dass die Verwaltung der Politik nie eine Beschlussvorlage oder einen Vertragsentwurf zur Abstimmung vorgelegt hat. Schumacher sieht viele offene Fragen, die die Verwaltung in zwei Jahren nicht beantwortet hat. Der Liberale kann den Unmut Siemers’ verstehen.

Der Bürgermeister hat während der jüngsten Gespräche mit dem Hamburger Schiffsexperten den Eindruck gewonnen, „dass zum Beispiel eine Lösung, die städtische Maßnahmen und Ideen des Investors kombiniert, weiterhin nicht ausgeschlossen ist“. Die Stadt Wedel stehe Ideen und Konzepten vonseiten des Investors und anderer Interessenten, die den Wedeler Hafen beleben können, auch weiterhin offen gegenüber. Denn das Ziel bleibt für Schmidt klar: „Der Schulauer Hafen wird kein Hafen ohne Schiffe bleiben.“