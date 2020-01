Elmshorn. Mitte Juli hat Rebecca Tietje beim Team Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Elmshorn angeheuert. Seitdem betreut die Erzieherin hauptverantwortlich die Freizeitkiste an der Friedrich-Ebert-Schule – eine Gratis-Anlaufstation für Kinder zum Spielen, Kochen, Reden und Basteln. „Mir ist es wichtig, dass die Kinder einen Ort haben, an dem sie ihre Freizeit sinnvoll verbringen können“, sagt die 31-Jährige, die nebenbei Soziale Arbeit studiert und auch im Kinder- und Jugendhaus Krückaupark aktiv ist.

In der Freizeitkiste stehen die Wünsche der Kinder im Vordergrund. Zwar gibt es an jedem Tag ein wechselndes Programm, aber „das drücken wir nicht einfach durch“, so Tietje. Wenn die Lütten gerade keine Lust auf Tischtennis mit Tennisbällen, Elfmeterschießen oder Tuschen und Malen haben, können sie etwas anderes machen. Oft holen sie sich einfach ein Spiel aus dem Schrank oder spielen draußen Fußball. Rebecca Tietje wäre gern noch öfter mit den Kindern auf dem Schulhof. „Da haben wir einen Container mit Rollern, Bällen und so weiter. Wir können die vielen Geräte auf dem Spielplatz nutzen und es sind immer viele Familien unterwegs“, sagt sie. Das sei allerdings wetterabhängig.

„Wir wollen möglichst allen Kindern in unserer Stadt passende Freizeitangebote unterbreiten - auch denjenigen, die nicht in einem Verein oder ähnlichem organisiert sind“, sagt Elmshorns Erster Stadtrat Dirk Moritz. „Deswegen investieren wir als Stadt viel Geld und Personal in die Kinder- und Jugendbetreuung und unterstützen Institutionen. Für uns stehen Kinder ganz oben auf der Prioritätenliste.“ Rebecca Tietje begrüßt das. Zielgruppe sind vor allem Kinder zwischen sechs und 13 Jahren, Jugendliche sind ebenfalls gern gesehen, so Tietje. Unterstützung bekommt sie im Wechsel von ihren Kollegen Justin Hands und Zaid Al-Ibadi sowie von Larissa Jack, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei der Stadt absolviert.

Geöffnet ist dienstags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, Jahnstraße 14, kostenlos