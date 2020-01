Holm . Künstlerjubiläen stehen im Mittelpunkt des Halbjahresprogramms des Kulturvereins Holm. Neben Barlach, Beethoven und Goethe wird die Kulturförderer noch ein ganz profanes Thema beschäftigen. Sie müssen sich eine neue Führung suchen, doch aktuell fehlt es an Bewerbern.

Unweit von Holm in Wedel wurde vor 150 Jahren Ernst Barlach geboren. Über das Leben und Werk des berühmten Bildhauers und Schriftstellers wird Barbara Schütze am 15. Februar mit Bildern anschaulich berichten. Nicht beirren lassen sich die Holmer davon, das der 270. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe kein wirkliches Jubiläum ist. Sie stellen den deutschen Dichterfürsten in den Mittelpunkt des Welttages des Buches, der bei ihnen am 25. April gefeiert wird. Barbara Schütze referiert über das Leben des gebürtigen Frankfurters und besonders über sein berühmtes erste Werk, den Götz von Berlichingen. Dazu wird eine historische Verfilmung gezeigt.

Apropos gelungene Verfilmungen: Jürgen Koch, Opernexperte des Kulturvereins, nimmt den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven zum Anlass, am 15. März über dessen einzige Oper Fidelio zu sprechen. Dazu wird ein historischer Fidelio-Film gezeigt. Alle Veranstaltungen finden im Dörpshus statt und sind ohne Eintritt. Allerdings freuen sich die Kulturförderer, wenn die Vereinsarbeit mit einer Spende großzügig unterstützt wird.

Eine Traditionsveranstaltung ist im Frühjahr die Kulturreise – diesmal am 18. Juni. Es wird das Gut Hasselburg in Ostholstein besichtigt. Danach geht es weiter nach Fehmarn. Die Holmer Kulturfreunde wollen die Insel noch einmal besuchen, bevor der Bau der Fehmarnbeltquerung für tiefgreifende Veränderungen sorgen wird.

Zur Jahresmitgliederversammlung lädt die Vorsitzende Maren Groth für den 13. Februar – und die wird spannend. Groth möchte ihr vor zwei Jahren übernommenes Amt des Vorsitzenden wieder abgeben, hat aber noch keinen Kandidaten finden können. „Ich habe nicht die Zeit, Neues zu initiieren“, sagt sie, die auch den Arbeitskreis Dorfgeschichte im Kulturverein leitet. 2018 hatte sie Wilfried Welsch abgelöst, der zehn Jahre an der Spitze des Vereins stand und seitdem den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden bekleidet.

Der größte Teil der Vereinsarbeit bilden nicht die Veranstaltungen, sondern findet in den Arbeitskreisen statt. Neun davon gibt es, etwa Theaterwerkstatt oder Literaturkreis, Töpfern oder digitale Medien. Hier werden immer neue Mitstreiter gesucht. Die Arbeitskreise verwalten sich weitgehend selbst. Informationen sind unter www.kulturverein-holm.de zu finden, genauso wie das neue Halbjahresprogramm.