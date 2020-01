Halstenbek. Gefährliche Körperverletzung wirft die Polizei in Rellingen mehreren Heranwachsenden vor. Sie sollen am Freitagabend in Halstenbek zunächst die Insassen eines Fahrzeugs verprügelt und einige Zeit später zwei Gäste einer Party geschlagen haben.

Der erste Vorfall spielte sich laut Polizeiangaben an der Ahornstraße ab. Dort wollten gegen 20.45 Uhr ein 20 Jahre alter Rellinger und sein 19 Jahre alter Beifahrer aus Halstenbek zwei Mädchen zu einer Party abholen. Dort wartete allerdings eine Gruppe von acht bis zehn Heranwachsenden, die den Fahrer aus dem Wagen zerrten und verprügelten. Auch der Beifahrer bekam etwas ab. Erst als der 20-Jährige den Schlägern erzählte, dass gleich die Polizei kommen würde, ließen sie von ihm ab.

Diese Gruppe soll dann gegen 22.15 Uhr versucht haben, auf eine Party in der Straße Am Bahndamm zu gelangen. Sie wurden jedoch vom Sicherheitsdienst abgewiesen. Als der Gastgeber (20) dies bestätigte, wurden er und ein Gast (19) aus der Gruppe heraus mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Der Polizei ist die Identität der Schläger bekannt.