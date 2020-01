Wedel. Brandstifter waren offenbar auf dem ehemaligen Possehl-Areal an der Rissener Straße in Wedel aktiv. Dort war es am Sonnabend gegen 17.15 Uhr zu einem Feuer im ersten Stock des seit längerem leerstehenden Firmengebäudes gekommen. Passanten hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie Flammen im Gebäude wahrnahmen und schwarzer Qualm aufstieg.

Die Rettungsleitstelle schickte 40 Kräfte der Feuerwehr Wedel zum Brandort. Ein Trupp rückte unter Atemschutzausrüstung ins Gebäude vor und stieß in der ersten Etage auf brennenden Unrat. Das Feuer selbst war schnell gelöscht. Die Einsatzkräfte rückten gegen 18.30 Uhr wieder ab.

In dem leerstehenden Bürogebäude sollen sich zuletzt mehrfach Obdachlose aufgehalten und auch übernachtet haben. Ob dies in Zusammenhang mit dem Feuer steht, ist unklar. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Folglich gab es auch keine Verletzten. Nach Abschluss der Löscharbeiten suchten Beamte der Kripo den Brandort auf.