Kreis Pinneberg. Mit dem Austritt Rainer Urbans aus der Kreistagsfraktion hat die Kreiswählergemeinschaft Pinneberg ihren Fraktionsstatus verloren. Das hat gleich mehrere Auswirkungen auf ihre politische Arbeit: Sie verliert ihr Antragsrecht in den Ausschüssen und darf keine Tagesordnungspunkte mehr beantragen. Die 16 bürgerlichen Mitglieder, die sich neben den beiden Abgeordneten Burghard Schalhorn und Urban die Arbeit für die KWGP in den Ausschüssen geteilt haben, sind auf einen Schlag arbeitslos. Fraktionschef Schalhorn verliert nicht nur diesen Titel. Er darf künftig nicht mehr im Ältestenrat mit dem Kreistagspräsidium und den sechs Fraktionschefs im Kreistag die Behandlung der Themen vorbesprechen. Ohnehin ist es das erste Mal, dass dem Kreistag nun drei fraktionslose Mitglieder angehören: Vor Schalhorn und Urban hat im vorigen Jahr Michael Titze die AfD-Fraktion verlassen und ist Abgeordneter geblieben.

„Unsere Leute sind richtig sauer auf Rainer Urban“, schimpft Schalhorn. So können sie seinetwegen von heute auf morgen keine Kreispolitik mehr betreiben. Erst durch Zufall habe er Ende 2019 erfahren, dass Urban der Liberal-Konservativen-Reformer-Partei beigetreten ist, was laut Satzung verboten sei, erklärt Schalhorn. „Nur andere Wählergemeinschaften aus dem Kreis Pinneberg dürfen sich der KWGP anschließen.“ Zudem müsse er sich jetzt um die Formalitäten wie Geldüberweisungen vom Kreis und Zeitungs-Abos kümmern, deren Aufgabe Urban als Fraktions-Geschäftsführer innehatte. Da habe Urban kein bestelltes Feld hinterlassen, ärgert sich Schalhorn.

Damit schließt sich in gewisser Weise der Kreis für die KWGP. Anfang 2008 gründete sie sich im Kreistag, als die damaligen Kreistagsabgeordneten Schalhorn und Frank Möws die CDU verließen und gemeinsam die neue KWGP-Fraktion bildeten. So etwas Ähnliches ist auch jetzt wieder möglich, sofern Schalhorn und Ex-AfDler Titze sich zusammenschlössen. Auch die Mitarbeit in der AfD wäre denkbar. Doch Schalhorn sagt: „Ich überlege noch, habe keine Gespräche geführt.“ Als fraktionsloser Abgeordneter behält er einen Ausschuss, in dem er Anträge stellen darf.