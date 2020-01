Kreis Pinneberg. Die Städte und Gemeinden des Kreises Pinneberg schlagen Alarm. Finanziell pfeifen sie aus dem letzten Loch, während es dem Kreis immer besser geht. Das jedenfalls haben jetzt die hauptamtlichen Bürgermeister und Amtsdirektoren in einem Spitzengespräch mit allen Fraktionschefs aus dem Kreistag und Landrat Oliver Stolz beklagt. Deshalb fordern sie eine Absenkung der Kreisumlage um 3,25 auf 34 Punkte, was die 49 Kommunen im Kreis um jährlich 13,5 Millionen Euro entlasten würde. Und das rückwirkend zum 1. Januar 2020. Elmshorn würde dann 1,9 Millionen, Bullenkuhlen knapp 13.000 Euro sparen.

Die Kreispolitiker hörten aufmerksam zu und signalisierten, diese Wünsche in den Beratungen für den Nachtragshaushalt, der im April verabschiedet werden soll, zu berücksichtigen.

„Es muss dringend was passieren. Die Kreisumlage muss gesenkt werden“, fordert Barmstedts Bürgermeisterin Heike Döpke nach dem Spitzengespräch. „Wir haben die mit Abstand höchste Kreisumlage im Land“, sagt sie. „Der Kreis macht Überschüsse, und die Kommunen leiden.“ Ähnlich äußert sich Elmshorns Verwaltungschef Volker Hatje: „Der Kreis hat gute Ergebnisse, den Kommunen geht’s schlecht. Das muss sich ändern, darum brauchen wir eine Reduzierung der Kreisumlage.“ Und Amtsdirektor Rainer Jürgensen vom Amt Marsch und Geest Südholstein, der vor allem für die kleineren Gemeinden im Kreis Pinneberg spricht, sagt: „Wir wünschen uns eine Absenkung der Kreisumlage, damit die Städte und Gemeinden langfristig ihre Aufgaben insbesondere für die Schulen und Kindergärten erfüllen können.“

Nur vier von 49 Kommunen sind nicht in den roten Zahlen

Eine Aufstellung der Arbeitsgemeinschaft aller Kämmerer im Kreis gibt diesen mahnenden Worten der Verwaltungschefs zum großen Teil recht und empfiehlt ebenfalls, die Umlage zu senken. So lag den Politikern und Verwaltungsleitern ein umfassendes Papier zu sämtlichen Kennzahlen der Finanzlage aller 49 Städte und Gemeinden und des Kreises vor. Demnach hat der Kreis Pinneberg 2017 und 2018 Haushaltsüberschüsse von zusammen 37,6 Millionen Euro erzielt. Und für 2019 und 2020 rechnet die Kreisverwaltung mit weiteren 45 Millionen Euro Überschüssen. Von den kreisweit 19 Städten und Gemeinden waren hingegen 2018 nur noch 19 im Plus. Und in diesem Jahr werden es zumindest nach der Papierlage nur noch vier sein: Schenefeld, Hasloh, Groß Offenseth-Aspern und Helgoland. Ein Grund: die weiter steigenden Ausgaben für Kitas, Tagesmütter, Schulen und Straßenbau.

CDU-Kreisfraktionschefin Heike Beukelmann signalisiert Zustimmung. „Wir sollten zuhören und die Kreisumlage senken.“ Grünen-Fraktionschef Thomas Giese zeigt ebenfalls Verständnis. „Wir werden die Kreisumlage absenken, weil der Kreis aus dem Tal der Tränen raus ist.“ Ob das aber gleich um mehr als drei Punkte geschehen sollte, wie von den Verwaltungschefs gefordert, lässt er offen. Schließlich müsse der Kreis etliche marode Brücken im Kreis sanieren, für die er auch genügend Geld brauche.

SPD-Fraktionschef Hannes Birke sieht dagegen die Misere eher bei den kleineren Gemeinden, von denen 32 der 36 im Kreis ein strukturelles Defizit aufwiesen. Vor allem sie sollten entlastet werden. Außerdem habe der jahrelang klamme Kreis erst 2019 mit 29,2 Millionen Euro eine positive allgemeine Rücklage aufbauen können. Das dürfe nicht gleich wieder gefährdet werden, warnt Birke. Kreiskämmerer Jens Bollwahn sagt: „Gesetzlich braucht der Kreis eine Rücklage von 40 Millionen Euro.“ Darum schlägt die SPD vor, lieber Förderprogramme für Schulbau, Kindergärten und Digitalisierung aufzulegen, die vom Kreis schnell und unbürokratisch bedient werden sollten, statt pauschal die Kreisumlage zu senken.

Doch davon halten die Verwaltungschefs gar nichts. Jede Kommune habe ihre eigenen Problemfelder, warum sie ihre Pflichtaufgaben nur noch erfüllen könnte, indem sie Schulden macht, argumentiert Elmshorns Verwaltungschef Hatje. Da hülfen spezielle Förderprogramme nicht weiter. Dieser Auffassung ist auch Amtsdirektor Jürgensen. „Das ist ein viel zu großer Verwaltungsaufwand. Wir haben gar nicht mehr die Zeit, darüber nachzudenken.“ Und Günther Hildebrand, Bürgermeister von Ellerbek, das in ein Millionendefizit gerutscht ist, fordert, der Kreis möge sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren und nicht immer neue Förderprojekte auflegen, die auf Kosten der Kreisumlage gingen. Die hauptamtlichen Bürgermeister zeigten sich geschlossen und einig in diesem „konstruktiven Gespräch“ unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Einer der Teilnehmer warnte die Kreispolitiker aber auch: „Sollte es zu keinem tragfähigen Kompromiss kommen, werden wir Widerspruch und Klage erheben.“