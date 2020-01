Rellingen. Nach einem Feuer in einer Rellinger Flüchtlingsunterkunft kann das Gebäude an der Tangstedter Straße zunächst nicht mehr genutzt werden. „Wir sind dabei, die 19 Bewohner auf andere gemeindliche Unterkünfte zu verteilen“, sagt Michaela Warnecke vom Ordnungsamt. Sie gehe davon aus, dass spätestens ab Anfang der nächsten Woche große Teile des ehemaligen Altenheims wieder bewohnt werden können.

Der Brand war am Mittwoch gegen 17 Uhr ausgebrochen. „Ein Brandmelder hat ausgelöst, auf der Anfahrt erhielten wir die Nachricht, dass eine starke Rauchentwicklung vorliegen soll“, sagt Wehrführer Kai-Uwe Otto. Alle Bewohner hätten sich beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits in Sicherheit bringen können. Otto schickte mehrere Atemschutzgeräteträger zur Lageerkundung in das Gebäude. Sie stellten fest, dass es im Erdgeschoss zu einem Brand in einem Flur gekommen war und auch der erste Stock verqualmt war. Das Feuer war schnell gelöscht, im Anschluss belüfteten die Helfer das Gebäude und suchten nach versteckten Brandnestern in dem alten Gebäude.

Ermittler der Kripo begutachteten das Haus, um die Ursache zu ermitteln. Sie war am Donnerstag noch unbekannt. Sicher ist, dass der Brand in dem Flur des Erdgeschosses ausgebrochen ist und auf mehrere Möbel sowie Teile des Gebäudes übergegriffen hat. Zimmer sind nicht betroffen, jedoch einige durch Brandgeruch zunächst nicht nutzbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund lägen nicht vor. „Aktuell hat die Polizei das Gebäude noch beschlagnahmt, kein Bewohner kann rein“, sagt Warnecke. Sie sagt, dass der Schaden aufgrund einer Brandschutztür auf einen kleineren Bereich des Gebäudes begrenzt werden konnte.