Pinneberg. Ja, der Januar ist überwiegend grau. Aber halt: Die Drostei bildet gerade eine Ausnahme, denn dort wird es jetzt sehr bunt. Mit geballter Frauen- und Farben-Power eröffnet diesen Sonntag um 11 Uhr in dem barocken Palais die Ausstellung „gegen grau“ mit Werken der nord- und süddeutschen Malerinnen Rosa Hipp, Susanne Maurer, Traudl Klor und Bettina Zapp, in denen die Farbe zum eigenen Thema der Bilder wird. Kuratorinnen sind diesmal Stefanie Fricke und Evamaria Brehm, die in Hasloh die mobile Galerie Forum Kunst & Dialog unterhält.

Weil die Bilder jedes für sich sehr kraftvoll wirken, hat es lange gedauert, bis sie die Ausstellung so gehängt hatten, dass sie „funktionierte“, erzählt Stefanie Fricke, die in diesen Räumen schon viele Ausstellungen kuratiert hat. Das Schleppen und Ausprobieren hat sich gelohnt, die Werke treten nun in einen spannungsvollen Dialog, ohne sich gegenseitig zu erdrücken.

Im großen Veranstaltungsraum der ersten Etage treten die unterschiedlichen Kunstwerke zum ersten Mal in Beziehung zueinander. Die Uetersener Künstlerin Rosa Hipp ist hier mit zwei Großformaten vertreten, die etwas abweichen von dem, was sie in den übrigen Räumen zeigt: Wunderschöne, ein- bis zweifarbige Bilder mit feiner Textur auf handgeschöpftem Papier. Im ersten Raum aber variiert sie schier endlos die beiden Grundfarben Rot und Blau, indem sie eine Vielzahl gleich großer, aus wiederum vier einzeln ausgeschnittenen und bemalten Teilen zusammengesetzten Quadraten zu jeweils einem großen, fast monochromen Viereck komponiert. Die Rot- und Blau-Varianzen scheinen so zu vibrieren. Diese Lebendigkeit entsteht durch Lasuren, Verläufe und unterschiedliche Mischungen von Rot oder Blau. Darin hat sie einzelne Farbfunken in der jeweiligen Komplementärfarbe Grün und Orange eingeschmuggelt, was die Farbwirkung steigert und kontert.

Bilder auch in Barbie-Pink und Straßenarbeiterwesten-Gelb

Dem gegenüber sind Arbeiten der bayerischen Malerin Bettina Zapp ausgestellt, in denen ein heller Cremeton viel Raum für die Ausdehnung einzelner amorpher Farbbündel gewährt. Der Freiheit ihrer ungezügelten, ja musikalisch tanzenden und schwebenden Malerei steht also Rosa Hipps äußerst disziplinierte Begrenztheit entgegen, innerhalb derer die Freiheit von innen nach außen drängt. Neben Bettina Zapps beweglichem Farbschwelgen wiederum sind Figuren der 81 Jahre alten bayerischen Malerin Traudl Klor zu entdecken, die eindeutig in der Tradition des Kubismus und Expressionismus steht. Ihr Vorbild sei Picasso, sagt Kuratorin Evamaria Brehm, doch auch Robert Delaunay, Karl Schmidt-Rottluff und andere Künstler jener Zeit scheinen Pate gestanden zu haben für dieses Oeuvre, dessen Motivwelt allerdings einen anderen Ausdruck, eine andere geistige Ausrichtung hat. Viele ihrer Figuren, aber sogar auch Teile ihrer Landschaften sind aus Halbkreisen und Parallelschwüngen zusammengebaut, dunkle Konturen zähmen die sehr kräftigen, satten Farben.

Die vierte Künstlerin ist stilistisch die eigenständigste. Sie heißt Susanne Maurer, stammt aus Wolfenbüttel und lebt in Berlin. Ohne wirklich konkret oder perspektivisch zu werden, malt sie menschenleere Farbpanoramen, die an Landschaften erinnern, auf eine Weise, die neu und geradezu verwegen ist.

Mark Rothkos Farbfeldmalerei wird sie kennen, ebenso die Expressionisten und die total abstrakte Nachkriegsmalerei. Zwischen all den neuen und etablierte Strömungen der Moderne hat sich Susanne Maurer ihren eigenen Weg gebahnt. Sie malt in Öl und Acryl, und sie nutzt, was die chemische Industrie inzwischen an neuen Pigmenten herstellt: Barbie-Pink, Neonstift-Orange, Straßenarbeiterwesten-Gelb. Doch der Einsatz dieser Farben allein ist noch nichts Besonderes. Es ist die Gesamtheit aus ruhigen, fast meditativ gesetzten, horizontalen Pinselstrichen, und einzelnen Inseln aus Wasser, Blüten oder etwas Fantastischem, das ihre jahreszeitlich unterschiedlichen Landschaften in ruhigem Hautrosa, Sandbeige oder Dämmergrün zu Traumlandschaften macht, die, wenn sie die Farben sehr extrem setzt, auch als Alpträume empfunden werden können.

Das aber verhindert die kluge Hängung, denn flugs taucht daneben ein Bild auf, das, wie einst in Johan Christian Dahls Wolkenstudien, fast nur aus Himmel besteht, einem beinahe impressionistisch aufgefassten Himmel, dessen Horizontlinie direkt über dem Bilderrahmen endet, also ganz, ganz unten.

Vernissage: So 26. 1., 11 Uhr, Dingstätte 23, Pinneberg, Mi–So 11–17 Uhr, 3 , erm. 1,50 Euro. Schüler frei, bis 8. März.