Elmshorn. „Wir… und Widerstand?“ Unter diesem Motto steht die Veranstaltung „Gegen das Vergessen“. Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus’ bringen Schüler aus sieben Elmshorner Schulen Theater, Poetry Slam und Musik auf die Bühne. „Die Eindrücke dieser Veranstaltung nimmt jeder mit nach Hause, Menschen sprechen darüber“, sagt Elmshorns Erster Stadtrat Dirk Moritz. „Und dadurch geraten die Verbrechen des Nationalsozialismus’ nicht in Vergessenheit. Das ist ganz wichtig.“

Am Mittwoch, 29. Januar, von 19 Uhr an führen die Schüler ihre Beiträge im Saalbau der Freien Waldorfschule (Adenauerdamm 2) auf. „Wir sind jedes Jahr ausverkauft, aber bislang sind noch Karten da“, sagt Frank Ramson, Sachbearbeiter für Kultur und Weiterbildung in Elmshorn.

Die Stadt habe den Gedenktag schon seit Langem zum Anlass genommen. Auch wenn der schon am 27. Januar ist, dem Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Die jährt sich nun zum 75. Mal. Aus diesem Anlass lässt die Stadt am 27. Januar um 17 Uhr im Gedenken an die vielen Opfer Kerzen vor die ehemalige Synagoge in Elmshorn aufstellen. „Es ist uns in der Stadt einfach wichtig, dass wir uns engagieren und aktiv gegen das Vergessen handeln“, sagt Stadtrat Moritz.

Auch die Schüler. „Es ist wirklich bewundernswert, was sie neben dem Unterricht für ein wahnsinniges Engagement zeigen“, sagt die preisgekrönte Elmshorner Chansonsängerin Anna Haentjens, die bei diesem Projekt die künstlerische Leitung übernommen hat.

Die Oberstufenschüler beschäftigen sich im Unterricht intensiv mit dem Thema, bekommen aber auch Unterrichtsstunden zur Organisation und Probe. Auch die Technik wird, mit der Studio AG der KGSE unter der Leitung von Jens Bernhard, von Schülern gestellt.

In der Interpretation des Themas sind die Schulen völlig frei und sorgen so für ein vielfältiges Programm. So haben sich die Schülerinnen und Schüler der Leibniz Privatschule mit Marga Winterstein beschäftigt, wohingegen die Schüler der Freien Waldorfschule mit einer szenischen Darstellung zeigen, wie Aggressionen gelöst statt entfacht werden können. Und das Geschichtsprofil der elften Klasse des Gymnasiums Bismarckschule hat sich zum Beispiel szenisch mit der Euthanasie befasst, indem ein kleines Mädchen das Geheimnis der Heil- und Pflegeanstalten aufdeckt.

„Es ist auch immer wieder erstaunlich, was es mit den Kindern macht und wie ergriffen und emotional sie werden“, sagt Margrit Bergmann, Lehrerin der Boje C. Steffen Gemeinschaftsschule in Elmshorn. „Und das Publikum ist in den Vorstellungen auch immer ganz besonders leise, viele weinen auch, einfach weil es zum Nachdenken anregt und eine bewusste Auseinandersetzung mit solch einem Thema ist“, fügt Rita Schliemann, Leiterin des Elmshorner Amtes für Kultur und Weiterbildung, hinzu. Und: „Alle Schüler, die daran teilnehmen, eben nicht gefährdet sind, irgendwelchen Parolen hinterherzulaufen.“

Karten sind kostenlos erhältlich an der Theaterkasse des Stadttheaters (Königstraße 56), bei Konzert & Event (Kirchenstraße 8) und bei „engagiert in Elmshorn“ (Alter Markt 11, 1. Stock)