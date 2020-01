Holm. Auf der Bühne zeigen Künstler häufig ihr freundliches Gesicht, mal von Punkern und Hardrockern abgesehen. Musiker lächeln einander an, lassen sich gegenseitig den Vortritt, beklatschen die Soli des anderen und freuen sich gemeinsam, wenn das Zusammenspiel gelingt. Doch wie geht es vor und nach dem Auftritt zu, wenn die Künstler in der Garderobe unter sich sind? Herrscht dann auch immer eitel Sonnenschein?

Der Konzertbesucher ahnt: Dort ist zuweilen ein anderer Umgangston zu hören. Wie es unter Künstlern zugehen könnte, lässt das Programm von Les Troizettes vermuten. In dem Programm „Ein Trio wider Willen“ treffen Egoistinnen auf der Bühne aufeinander. Der Spaß zwischen Klassik und Comedy ist am Sonntag, 26. Januar, in Holm zu sehen. Die Berliner Musikerinnen holt der örtliche Kulturverein ins Dörpshus.

Mit dem Plot wird eine dramatische Situation heraufbeschworen. Drei Musikerinnen werden für einen Auftritt in der Annahme verpflichtet, dass sie als Solistinnen auftreten. Vor Ort müssen sie feststellen, dass ihre Soloparts dünn gesät sind, sie weitestgehend begleitende Funktion zu übernehmen haben. Der Zickenkrieg kann beginnen: Es treffen eine arrogante Pianistin, eine leidenschaftliche Violinistin und eine temperamentvolle Cellistin aufeinander.

Doch sie sind für ein Konzert engagiert, also müssen sie spielen – ob sie wollen oder nicht. Und so wechseln sich humorvolle Wortgefechte mit musikalischen Feuerwerken ab. Denn jede will zeigen, dass sie die Beste ist. Aus diesem Sturm der Instrumente werden akrobatische Wendungen der Stile geboren.

Da verführt Mozarts „Don Giovanni“ nicht nur das Publikum, Beethovens „Elise“ macht Scott Joplin schöne Augen. Und natürlich kann ein Klaviertrio eine ganze Oper aufführen. Große Klassikwerke gehen spielerisch Verbindungen mit anderen Musikstilen wie Pop, Jazz und Chanson ein. Das Ergebnis ist eine prickelnde Mischung aus Klassik und Entertainment.

Isabelle Engelmann (Piano), Sarah Piorkowsky (Violine) und Gabriella Strümpel (Cello) bilden dieses Trio infernale. Alle sind klassisch ausgebildet, arbeiten als Solistinnen, in großen Orchestern und fürs Musical, begleiten Sänger und Sängerinnen, geben ihr musikalisches Wissen weiter. Und sie haben eben ein Faible fürs Komische.

Konzert: So 26.1., 18 Uhr, Im Sande 1, 12 Euro, VVK: Weinhaus Alte Schmiede, Hauptstraße 18