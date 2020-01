Elmshorn. Dach, Fenster, Fassaden, Außentüren und Räume der Weißen Villa sind erneuert, die Malerarbeiten fast abgeschlossen. Nun fehlen noch der Fahrstuhl und die Parkettböden. Läuft alles nach Plan, kann das Elmshorner Wahrzeichen Ende Februar wieder regulär für Hochzeiten, Ausschüsse und als Verwaltungssitz genutzt werden.

Bei der denkmalgerechten Sanierung der Villa von 1894 wurde die Zwischendecke im Foyer entfernt. So dringt mehr Licht durch das Glasdach. Bis Ende Januar sollen die Innenarbeiten abgeschlossen sein, sodass im Anschluss die Holzfußböden aufgearbeitet werden können. Mitte Februar kommt der Außenlift und beginnt der Bezug der Büros. Welche Angestellten der Stadtverwaltung in dem Gebäude untergebracht werden, entscheidet sich kommende Woche. Bis April 2018 waren in der Weißen Villa das Standesamt, das Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport sowie das Stadtarchiv beheimatet. Letzteres konnte während der Arbeiten im Keller bleiben, soll aber in die Marktstraße 16 umziehen. Das übrige Personal wechselte ins Rathaus, in die Stadtbücherei und in das VHS-Gebäude.

Erschwert und erheblich verteuert wurde die Sanierung durch massiven Schwammbefall. Dieser wurde im September 2018 vor allem im Obergeschoss des Westflügels festgestellt, verdächtig nah an nachträglich eingebauten sanitären Einrichtungen, so Kirstina Woynowski von der Riemann Gesellschaft von Architekten mbH. Das Lübecker Büro wurde von der Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen in Elmshorn, in deren Eigentum sich die Weiße Villa seit 1986 befindet, mit der Sanierung betraut. Aufgrund des Schwamms wurden auch die beiden Bäder in der ersten Etage erneuert, genau wie die umliegenden Büros. 675.000 Euro mussten für die Beseitigung des Schwamms nachbewilligt werden. Im Zuge dieser Entscheidung wurden auch der Einbau des Hubliftes und der behindertengerechten WC-Anlage für 50.000 Euro beschlossen. Ursprünglich waren insgesamt 836.000 Euro veranschlagt.

Falls am Ende noch Geld übrig ist, soll der Keller saniert werden. Ob eine Drainage gelegt wird, ist unklar. Dadurch könnte sich das Bodenklima für die Magnolie vor dem Haus verändern. Im Gegensatz zum prachtvollen Baum wird die benachbarte Eibe weichen. Eine Eibenhecke soll den Lattenzaun zum Nachbargrundstück ersetzen.