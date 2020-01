Pinneberg. Selten herrscht solch ein Durcheinander unter diesem hölzernen Kreuz. Bälle fliegen umher, und der kleine Leon amüsiert sich mittendrin. Der Anderthalbjährige sitzt im Bällebad und beobachtet seinen Zwillingsbruder, der sich an der Umrandung hochzieht, um seinen Teddy zu greifen. „Pass auf, dass du mir hier nicht runterfällst“, sagt Mutter Nadine Kommnick (39) und reicht ihm ihre Hand.

Die Kummerfelderin und ihre Söhne sind auf einem Indoorspielplatz. Und der ist einer Kirche. In der Kirche am Fahlt in Pinneberg. Susan Jose (45) steht mittendrin und hat alles im Blick. „Ich arbeite nun seit 25 Jahren mit Kindern und Jugendlichen zusammen“, sagt die Jugenddiakonin der evangelische Freikirche. „Wir haben das Anliegen, Familien im Umkreis einen Platz zu schaffen, der ihnen gut tut“, sagt die Theologin und Pädagogin.

„Komm. Den Winter über spielen!“ nennt sich das Programm. Es soll Kindern Raum zum Spielen und Eltern Zeit zum Austausch zu geben. „Nicht zuletzt soll niemandem bei schlechtem Wetter zu Hause die Decke auf den Kopf fallen“, sagt Susan Jose.

Das Gemeindejugendwerk Norddeutschland als direkter Nachbar, der große Gemeindesaal für Gottesdienste im eigenen Gemeindehaus – da ist Susan Jose gemeinsam mit Andrea Korth, der Leiterin der Kinderkirche, schon vor neun Jahren die Idee gekommen, diesen Indoorspielplatz für Kinder einzurichten. „Die ersten beiden Jahre waren noch ruhig, aber dann, im dritten Jahr, da begann es so richtig zu boomen, sagt Jose. Nach anfänglichen 20 bis 30 Kindern kamen dann, dank Mund-zu-Mund-Propaganda, meist 50 bis 70. Mit der Anzahl der Kinder wuchs jedoch nicht gleich die Zahl der ehrenamtlichen Helfer, weshalb der Winterspielplatz hin und wieder auch zu scheitern drohte. Über die Jahre entstand aber ein Team aus 15 Ehrenamtlichen, das sich abwechselnd zu zweit an den geöffneten Tagen um Aufbau, Verpflegung, Betreuung, Gespräche und den Abbau kümmert.

Wer mag, kann sich eine biblische Geschichte anhören

Das Spielangebot ist gar nicht so kirchlich, wie man es bei einem Indoorspielplatz in der Kirche vielleicht im ersten Moment erwartet. Nur nachmittags liest Susan Jose eine kurze biblische Geschichte vor, die sie oftmals interaktiv gestaltet. Das ist ihr schönster Moment mit den Kindern. Aber: „Dieses Angebot ist immer nur freiwillig, da wir hier niemandem einen Glauben überstülpen möchten. Ganz im Gegenteil, die Kinder sollen sich hier frei entfalten“, sagt Diakonin Jose. Die Glaubensrichtungen und Nationalitäten spielten hier keine Rolle, denn es sei jeder willkommen. „Gerade dieses Jahr haben wir eine höhere Vielfalt und auch viele syrische Familien, die diesen Austausch hier gern wahrnehmen“, sagt die Leiterin stolz.

Wer malen will, kann auch zu Buntstift und Papier greifen. Hier schaut Susan Jose bei Ulrike Schirmer und deren Sohn Sohn Tim vorbei.

Foto: Jana Schaper

Nach der kurzen Lesung heißt es immer Freispiel für alle, egal ob Bällebad, Hüpfburg, Klettergerüst mit Rutsche, Maltisch, Fahrzeuge, Motorikwände oder Lego – hier wird den jungen Besuchern so einiges geboten, sodass „viele Kinder nur widerwillig und deshalb auch mal weinend nach Hause gehen“, wie Susan Jose sagt. Auch dadurch fühlt sie sich immer wieder in ihrer Arbeit bestätigt. Das Bild der Familien hat sich im Laufe der Jahre stark gewandelt. Waren es vor einigen Jahren fast ausschließlich Mütter oder Tagesmütter mit Kindern, so kommen mittlerweile auch Väter und oft Großeltern zum Spielplatz und genießen die gemeinsame Zeit mit Kind.

„Ich als Mutter finde, das ist eine super Möglichkeit, den Kindern auch im Winter Bewegung zu schenken und sie an sich selbst wachsen zu lassen“, sagt Nadine Kommnick mit Blick auf ihren Leon, der soeben das erste Mal allein gerutscht ist. „Die Kinder werden hier selbstständiger, mutiger und finden nebenbei spielerisch noch eine Menge neue Freunde.“

Susan Jose freut so etwas. Sie ist jeden Tag von Neuem dankbar für die strahlenden Kinderaugen und die zufriedenen Eltern und hat dadurch die Gewissheit, dass es sich wirklich lohnt.

Indoorspielplatz: bis 24.1., Di–Fr: 15–18 Uhr, Mi auch 9–11.30 Uhr, für Kinder bis 6 Jahre, Kirche am Fahlt, Fahltskamp 79 in Pinneberg, kostenlos, ohne Anmeldung, Kontakt: susan.jose@kirche-am-fahlt.de und Telefon 0163/464 82 90