Halstenbek. Nach einer Unfallflucht in Halstenbek hat die Polizei den Verursacher gestellt. Der 40 Jahre alte BMW-Fahrer aus Schenefeld saß betrunken hinter dem Lenkrad und wollte mit seiner Flucht offenbar seinen Führerschein retten.

Nach Polizeiangaben war der Mann am Mittwoch gegen 23 Uhr mit seinem BMW auf der Kellerstraße in Richtung Lübzer Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr eine 49 Jahre alte Frau aus Hamburg mit ihrem Mini Cooper die Gärtnerstraße in Richtung Hamburg. Es kam im Kreuzungsbereich Kellerstraße/Gärtnerstraße zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Beamten gehen laut dem bisherigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der 40-Jährige die Vorfahrt der Frau missachtet hat. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der BMW-Fahrer in Richtung Schenefeld. Er kam jedoch nicht weit. Während einer Fahndung stellte eine Streifenwagenbesatzung das gesuchte Fahrzeug im Stadtgebiet.

Weil der Fahrer offenbar angetrunken war, baten ihn die Polizisten um einen Atemalkoholtest. Dieser ergab 1,48 Promille. Daraufhin musste der 40-Jährige, der sich wegen Alkohol am Steuer und Unfallflucht verantworten muss, mit auf die Wache zur Blutprobenentnahme. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 10.000 Euro.