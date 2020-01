Pinneberg. Ein 29-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Pinneberg gegen eine Straßenlaterne gerast. Der Mann aus Uetersen war gegen 5 Uhr mit seinem Suzuki auf der Saarlandstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in Höhe der HEM-Tankstelle gegen eine Laterne prallte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum Pinneberg gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Promillewert von 2,47. Der schwer beschädigte Wagen wurde abgeschleppt.