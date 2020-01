Quickborn. Bei einem schweren Reitunfall hat am Donnerstag eine 53 Jahre alte Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben schreckte das Pferd der Quickbornerin am Immenhorster Weg gegen 12.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen auf und galoppierte los. Die Reiterin verlor die Kontrolle über das Tier und stürzte nach einigen Hundert Metern samt ihrem Pferd so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik gebracht werden musste. Das Tier wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.